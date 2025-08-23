Octopus abbassa ancora i prezzi: nuove tariffe luce e gas bloccate per 12 mesi

Nuovo ribasso da parte di Octopus Energy, il principale operatore energetico del Regno Unito, che porta sul mercato italiano le tariffe più convenienti dell’estate.

L’offerta a prezzo fisso Octopus Fissa 12 Mesi si aggiorna con costi ridotti per luce e gas, mantenendo invariati i 84 euro annui di spese di commercializzazione. Le condizioni sono disponibili per chi attiverà la fornitura entro il 27 agosto 2025 sul sito ufficiale del fornitore.

Quanto costa oggi Octopus Fissa 12 Mesi

Con questa revisione, il prezzo della materia prima luce scende a 0,1089 €/kWh (contro i 0,1133 €/kWh precedenti), mentre la materia prima gas cala a 0,39 €/Smc (in ribasso dai 0,4195 €/Smc di inizio mese). Tutti gli altri oneri di bolletta – tasse, trasporto, gestione del contatore e oneri di sistema – restano invariati, essendo stabiliti a livello nazionale e non dal fornitore.

Octopus conferma inoltre una caratteristica distintiva: allo scadere del primo anno, i clienti possono scegliere nuovamente le condizioni più vantaggiose tra il rinnovo della tariffa fissa o il passaggio al piano Octopus Flex, legato all’andamento del mercato all’ingrosso.

Chi è interessato ha tempo fino alla fine di agosto per approfittare di queste condizioni, tra le più competitive disponibili in questo momento.