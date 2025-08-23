Octopus abbassa ancora i prezzi: nuove tariffe luce e gas bloccate per 12 mesi

Octopus Energy ha nuovamente abbassato le sue tariffe luce e gas, per bloccare il prezzo delle forniture per un anno al prezzo più basso.
Edoardo Damato
Pubblicato il 23 ago 2025
Octopus abbassa ancora i prezzi: nuove tariffe luce e gas bloccate per 12 mesi

Nuovo ribasso da parte di Octopus Energy, il principale operatore energetico del Regno Unito, che porta sul mercato italiano le tariffe più convenienti dell’estate.

L’offerta a prezzo fisso Octopus Fissa 12 Mesi si aggiorna con costi ridotti per luce e gas, mantenendo invariati i 84 euro annui di spese di commercializzazione. Le condizioni sono disponibili per chi attiverà la fornitura entro il 27 agosto 2025 sul sito ufficiale del fornitore.

Vai all’offerta di Octopus

Quanto costa oggi Octopus Fissa 12 Mesi

Con questa revisione, il prezzo della materia prima luce scende a 0,1089 €/kWh (contro i 0,1133 €/kWh precedenti), mentre la materia prima gas cala a 0,39 €/Smc (in ribasso dai 0,4195 €/Smc di inizio mese). Tutti gli altri oneri di bolletta – tasse, trasporto, gestione del contatore e oneri di sistema – restano invariati, essendo stabiliti a livello nazionale e non dal fornitore.

Octopus conferma inoltre una caratteristica distintiva: allo scadere del primo anno, i clienti possono scegliere nuovamente le condizioni più vantaggiose tra il rinnovo della tariffa fissa o il passaggio al piano Octopus Flex, legato all’andamento del mercato all’ingrosso.

Chi è interessato ha tempo fino alla fine di agosto per approfittare di queste condizioni, tra le più competitive disponibili in questo momento.

Vai all’offerta di Octopus
Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

13 canzoni dei Festival di Sanremo condotti da Pippo Baudo da riascoltare con Amazon Music
Offerte

13 canzoni dei Festival di Sanremo condotti da Pippo Baudo da riascoltare con Amazon Music
WhatsApp: è in arrivo la casella vocale
Attualità

WhatsApp: è in arrivo la casella vocale
Vendetta digitale: ecco come un ex sviluppatore ha trasformato Active Directory in un’arma letale
Business

Vendetta digitale: ecco come un ex sviluppatore ha trasformato Active Directory in un’arma letale
Saily: internet all'estero senza roaming e senza pensieri
Offerte

Saily: internet all'estero senza roaming e senza pensieri
Link copiato negli appunti