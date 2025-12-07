Octopus Energy: la tariffa fissa che ti aiuta a controllare le spese

Vuoi una bolletta prevedibile? Octopus Energy offre tariffa fissa, energia 100% green e zero costi nascosti.
Roberta Bonori
Pubblicato il 7 dic 2025
Gestire le spese domestiche è una delle priorità più sentite da molte famiglie. Una strategia efficace per mantenere il controllo del budget è scegliere una fornitura luce e gas con prezzi bloccati, così da evitare rincari improvvisi e pianificare con maggiore serenità.

Con l’offerta Octopus Fissa 12 Mesi, il costo dell’energia rimane stabile per tutto il periodo indicato, anche nei mesi in cui i consumi tendono naturalmente ad aumentare.

Risparmio programmato, gestione intelligente delle spese

Scegliere consapevolmente il proprio fornitore di energia significa non solo valutare i costi, ma anche l’impatto sulle persone e sull’ambiente. Octopus Energy offre energia 100% rinnovabile certificata, per riscaldare la casa e alimentare gli elettrodomestici con un approccio sostenibile e rispettoso del pianeta. Ecco cosa include l’offerta:

  • 0,121 €/kWh per l’energia elettrica

  • 0,42 €/Smc per il gas

  • 7 € al mese di quota fissa per ogni fornitura

Niente sorprese, niente costi nascosti, nessuna penale o vincolo. Solo trasparenza, chiarezza e la possibilità di organizzare la spesa energetica con precisione. Attivare la tariffa è rapido e semplice: basta selezionare “Fissa 12 Mesi” e completare la registrazione online. Non serve attendere tecnici, non ci sono moduli cartacei e l’energia non viene mai interrotta. Octopus Energy si distingue per un servizio clienti umano, disponibile e senza lunghe attese o sistemi automatici frustranti, perché risparmiare non dovrebbe essere complicato. Bloccare oggi il prezzo dell’energia significa affrontare i prossimi mesi con più tranquillità, sicurezza e libertà dalle incertezze. Una scelta concreta per spendere meno e vivere con più serenità. In un periodo in cui si pensa ai regali, uno dei più preziosi è quello che possiamo fare a noi stessi e alla nostra famiglia: la tranquillità economica. Bloccare il prezzo di luce e gas oggi significa regalarsi mesi più sereni, senza la paura di ricevere bollette imprevedibili.

