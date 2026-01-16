Octopus Energy: l'offerta a prezzo fisso che blocca il prezzo di luce e gas

Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il 16 gen 2026
La tariffa Octopus Fissa 12M proposta da Octopus Energy è la risposta perfetta a un mercato oscillante e la soluzione per chi preferisce avere la tranquillità di un costo fisso e sempre chiaro in bolletta. In questo modo sai quanto paghi il kWh a prescindere dalle oscillazioni del mercato. Attivarla è semplicissimo.

Quella che avrai, dunque, è una tariffa semplice, chiara e soprattutto bloccata per 12 mesi. La materia prima luce è fissata a 0,1078 €/kWh, mentre il gas è a 0,35 €/Smc: ai costi devi aggiungere soltanto le spese di commercializzazione, che corrispondono a 6 euro al mese per la luce e 7 euro al mese per il gas.

Il grande vantaggio è anche la facilità con cui puoi effettuare questo passaggio: l’intero processo richiede solo 2 minuti, senza burocrazia e senza interruzioni del servizio. Ti basterà tenere a portata di mano una bolletta e il tuo cellulare, inserire i tuoi dati e selezionare il metodo di pagamento dopo aver selezionato la tariffa prescelta, in questo caso la Octopus Fissa 12M. Da lì in avanti non dovrai più fare nulla, perché sarà Octopus Energy a occuparsi di tutto.

Quello che ti serve per iniziare il nuovo anno nel segno del risparmio e della chiarezza in bolletta senza brutti imprevisti.

