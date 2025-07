Octopus Energy: luce e gas 100% rinnovabili con tariffe trasparenti

Nel mercato energetico italiano, sempre più orientato verso sostenibilità e innovazione, Octopus Energy si distingue per un modello 100% green, digitale e trasparente. Affidarsi a Octopus significa scegliere un fornitore che combina energia rinnovabile, assistenza clienti d’eccellenza e tariffe semplici da comprendere e gestire. Non a caso, il servizio clienti di Octopus è stato premiato a livello europeo, consolidando la fiducia di migliaia di utenti che cercano un partner energetico affidabile e orientato al futuro.

Due offerte per ogni esigenza

Octopus propone due opzioni pensate per adattarsi alle diverse abitudini di consumo: Octopus Fissa 12M, ideale per chi cerca stabilità, e Octopus Flex, perfetta per chi vuole approfittare dell’andamento del mercato.

Con Octopus Fissa 12M , il costo della materia prima è bloccato per 12 mesi: 0,1188 €/kWh per la luce e 0,419 €/Smc per il gas, con un costo di commercializzazione pari a 84 €/anno per ciascuna fornitura.

Con Octopus Flex, il costo segue l’andamento del mercato (PUN + 0,0055 €/kWh per la luce e PSVDAm + 0,08 €/Smc per il gas), mantenendo trasparenza e competitività.

In entrambi i casi, le tariffe escludono IVA e imposte ma includono le perdite di rete, senza vincoli o penali.

Energia 100% rinnovabile prodotta in Italia

Octopus non si limita a compensare le emissioni: fornisce energia elettrica generata interamente da fonti rinnovabili italiane, contribuendo alla crescita della filiera green nazionale e riducendo l’impatto ambientale. Attivazione semplice e senza pensieri Passare a Octopus è questione di pochi minuti: basta una bolletta recente e i propri dati per completare tutto online. La potenza del contatore luce e la classe del contatore gas restano invariate, con possibilità di modifica in seguito all’attivazione. Un servizio clienti premiato in Europa Il cuore del modello Octopus è il suo servizio clienti, riconosciuto a livello europeo per efficienza e qualità. Niente attese infinite, ma risposte rapide e un supporto che mette davvero al centro le persone. Per conoscere l’offerta completa di Octopus Energy clicca qui.