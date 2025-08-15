Octopus Energy, partono le nuove tariffe: luce e gas al prezzo più basso!

Octopus Energy, leader del mercato energetico britannico, ha lanciato le sue nuove tariffe per luce e gas. Pensate per mantenere invariati i costi della componente luce e della componente gas per un intero anno, queste nuove proposte si candidano ad essere tra le più interessanti del momento.
La proposta, denominata Octopus Fissa 12 Mesi, combina prezzi vantaggiosi con la sicurezza di essere protetti dalle oscillazioni del mercato internazionale. Allo scadere dei 12 mesi, i clienti hanno inoltre la possibilità di passare nuovamente alla tariffa più conveniente disponibile in quel momento. Detto questo, andiamo a scoprire nel dettaglio quali sono i prezzi.
Le nuove tariffe di Octopus
Per l’energia elettrica, il prezzo della materia prima è fissato a 0,1089 euro/kWh, in calo rispetto ai 0,1133 euro/kWh della promozione precedente, con un costo annuale di 84 euro per i servizi di commercializzazione. Il gas, invece, mantiene invariata la tariffa di 0,39 euro/Smc, sempre bloccata per dodici mesi, con lo stesso importo di 84 euro all’anno per la parte commerciale.
Come per tutti i fornitori, la bolletta include anche le voci non dipendenti dall’operatore, come le spese di trasporto e gestione del contatore, imposte e oneri di sistema. Octopus si distingue per la chiarezza delle proprie fatture, un aspetto che semplifica la vita a molti utenti.
Le condizioni indicate rimarranno valide fino al 27 agosto 2025, dopodiché verranno aggiornate e potrebbero subire aumenti, anche in considerazione dell’attuale contesto geopolitico. L’attivazione dell’offerta può essere effettuata direttamente online attraverso il sito ufficiale di Octopus Energy.