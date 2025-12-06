Octopus Fissa 12 Mesi: il modo più semplice per risparmiare tutto l’anno

Si avvicina al fine del 2025, e si comincia a pensare ai buoni propositi per l’anno nuovo. Uno dei desideri più comuni è riuscire a risparmiare e gestire meglio le spese domestiche. Una soluzione concreta esiste: bloccare il costo della fornitura di luce e gas per evitare aumenti improvvisi e mantenere sotto controllo il budget domestico.

Con l’offerta Octopus Fissa 12 Mesi,si conosce in anticipo il costo dell’energia per tutto il periodo, anche nei mesi in cui il consumo aumenta naturalmente.

Risparmio programmato: un passo verso un anno più stabile

Molti propositi per il nuovo anno includono scelte più responsabili e sostenibili. Octopus Energy fornisce energia 100% rinnovabile certificata, permettendo di riscaldare la casa e utilizzare elettricità nel pieno rispetto dell’ambiente. Risparmiare e contribuire alla sostenibilità possono procedere insieme. Ecco nel dettaglio cosa prevede:

0,121 €/kWh per l’energia elettrica

0,42 €/Smc per il gas

7€ al mese di quota fissa per ogni fornitura

Nessun costo nascosto. Nessuna penale. Nessun vincolo.

Solo chiarezza, trasparenza e la possibilità di pianificare con sicurezza. Una bolletta chiara è una bolletta senza tensione. Passare a Octopus Energy è estremamente semplice: basta scegliere la tariffa “Fissa 12 Mesi”, inserire i dati e completare l’attivazione online. Non c’è nessun tecnico da attendere, nessuna pratica cartacea, nessun tempo perso e ovviamente nessuna interruzione di energia. Octopus Energy punta sulla trasparenza e su un servizio cliente rapido, umano e disponibile – senza attese infinite o sistemi automatici frustranti. Perché il risparmio non dovrebbe essere una complicazione, ma una tranquillità. Bloccare oggi i prezzi significa affrontare i prossimi mesi con maggiore serenità, controllo e consapevolezza, è una scelta che supporta uno dei propositi più comuni, ovvero spendere meno e vivere con meno preoccupazioni.