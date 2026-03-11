Octopus Fissa 12M e Flex: le offerte per risparmiare su luce e gas

Grazie a tariffe flessibili, energia rinnovabile e condizioni senza vincoli, Octopus Energy rappresenta oggi una delle opzioni più interessanti per chi desidera cambiare fornitore di luce e gas.

Le offerte di Octopus Energy si distinguono per condizioni semplici e flessibili. Non sono previsti vincoli permettendo ai clienti di cambiare offerta in qualsiasi momento. Inoltre è possibile scegliere tra una tariffa con prezzo bloccato per un periodo definito oppure una soluzione indicizzata al mercato energetico.

Tariffa Octopus Fissa 12M

Una delle proposte principali è Octopus Fissa 12M, un’offerta che permette di bloccare il costo della materia prima per dodici mesi. Questa soluzione è pensata per chi desidera avere maggiore stabilità nella spesa energetica e proteggersi dalle oscillazioni del mercato.

Per l’energia elettrica il prezzo della materia prima è pari a 0,1529 euro per kWh, mentre per il gas il costo è di 0,59 euro per Smc. A questi valori si aggiunge una quota di commercializzazione di 6 euro al mese per la luce e 7 euro al mese per il gas, con IVA e imposte escluse.

Con questa formula il costo dell’energia rimane invariato per un anno, rendendo più semplice prevedere le spese domestiche.

Tariffa Octopus Flex indicizzata

Per chi preferisce seguire l’andamento del mercato è disponibile Octopus Flex, una tariffa con prezzo indicizzato. In questo caso il costo dell’energia varia in base ai principali indici del mercato energetico.

Per la luce il prezzo segue il PUN (Prezzo Unico Nazionale) con un contributo aggiuntivo di 0,0088 euro per kWh, mentre per il gas la tariffa è legata all’indice PSVDAm, con un incremento di 0,06 euro per Smc. Anche in questo caso la quota mensile di commercializzazione rimane di 6 euro per la luce e 7 euro per il gas.

Questa soluzione può risultare vantaggiosa nei periodi in cui il prezzo dell’energia all’ingrosso diminuisce.

Energia rinnovabile e attivazione semplice

Uno degli elementi distintivi delle offerte Octopus Energy è l’utilizzo di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili. Questo permette agli utenti di ridurre l’impatto ambientale dei propri consumi energetici senza dover installare nuovi impianti.

Il passaggio a Octopus Energy è semplice e non richiede interventi tecnici sul contatore. La potenza del contatore luce e la classe del contatore gas restano le stesse del contratto precedente, e possono essere modificate successivamente.

Octopus Energy ha anche ricevuto diversi riconoscimenti nel settore energetico per la qualità del servizio e l’attenzione verso i clienti. Per conoscere i dettagli dell’offerta di Octopus Energy clicca qui.