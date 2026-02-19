Octopus ha abbassato il costo della luce con le nuove tariffe valide fino al 3 marzo

Le nuove tariffe luce e gas dell'offerta a prezzo fisso del fornitore energetico britannico Octopus Energy.
Federico Pisanu
Pubblicato il 19 feb 2026
Octopus continua ad andare controcorrente rispetto alla direzione intrapresa dagli altri fornitori del mercato libero italiano. La dimostrazione arriva dalle nuove tariffe luce e gas dell’offerta a prezzo fisso, che evidenziano una diminuzione del costo della materia prima luce rispetto alle ultime tariffe.

Si tratta di un fatto notevole, dal momento che siamo a febbraio, quindi ancora in pieno inverno, periodo in cui le tariffe energetiche anziché diminuire salgono. La nuova proposta di Octopus sarà valida per quanti sottoscriveranno una nuova fornitura a prezzo fisso entro il 3 marzo, data conclusiva per approfittare del nuovo ribasso a sorpresa stabilito dal fornitore energetico britannico.

Le nuove tariffe luce e gas di Octopus valide fino al 3 marzo

Partiamo subito dal ribasso per la materia prima Luce, che passa dai precedenti 0,1133 euro/kWh agli attuali 0,1045 euro/kWh. Rimane invece invariato il costo di commercializzazione, per una quota fissa pari a 6 euro al mese, per 72 euro complessivi all’anno.

Inoltre, rimane concorrenziale il prezzo della materia prima Gas, ora pari a 0,365 euro/Smc, a cui si affianca la quota fissa di 7 euro al mese relativa al costo di commercializzazione, per un importo totale di 84 euro all’anno. Per aderire all’offerta è sufficiente collegarsi alla pagina dedicata alla promozione, individuare il box relativo a Octopus Fissa 12M e cliccare sul bottone “La voglio!”, tenendo a portata di mano una delle ultime bollette.

A proposito di bollette, il costo complessivo finale comprende anche le spese relative al trasporto e alla gestione del contatore, gli oneri di sistema, gli oneri di regolazione e le imposte.

In conclusione, ecco una rapida panoramica delle nuove tariffe dell’offerta a prezzo fisso di Octopus che consente di bloccare il costo della materia prima per 12 mesi consecutivi:

Luce (tariffa monoraria)

  • 0,1045 euro/kWh
  • 6 euro al mese (quota fissa per il costo di commercializzazione)

Gas

  • 0,365 euro/Smc
  • 7 euro al mese (quota fissa per il costo di commercializzazione)
Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

