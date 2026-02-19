Octopus ha abbassato il costo della luce con le nuove tariffe valide fino al 3 marzo

Octopus continua ad andare controcorrente rispetto alla direzione intrapresa dagli altri fornitori del mercato libero italiano. La dimostrazione arriva dalle nuove tariffe luce e gas dell’offerta a prezzo fisso, che evidenziano una diminuzione del costo della materia prima luce rispetto alle ultime tariffe.
Si tratta di un fatto notevole, dal momento che siamo a febbraio, quindi ancora in pieno inverno, periodo in cui le tariffe energetiche anziché diminuire salgono. La nuova proposta di Octopus sarà valida per quanti sottoscriveranno una nuova fornitura a prezzo fisso entro il 3 marzo, data conclusiva per approfittare del nuovo ribasso a sorpresa stabilito dal fornitore energetico britannico.
Le nuove tariffe luce e gas di Octopus valide fino al 3 marzo
Partiamo subito dal ribasso per la materia prima Luce, che passa dai precedenti 0,1133 euro/kWh agli attuali 0,1045 euro/kWh. Rimane invece invariato il costo di commercializzazione, per una quota fissa pari a 6 euro al mese, per 72 euro complessivi all’anno.
Inoltre, rimane concorrenziale il prezzo della materia prima Gas, ora pari a 0,365 euro/Smc, a cui si affianca la quota fissa di 7 euro al mese relativa al costo di commercializzazione, per un importo totale di 84 euro all’anno. Per aderire all’offerta è sufficiente collegarsi alla pagina dedicata alla promozione, individuare il box relativo a Octopus Fissa 12M e cliccare sul bottone “La voglio!”, tenendo a portata di mano una delle ultime bollette.
A proposito di bollette, il costo complessivo finale comprende anche le spese relative al trasporto e alla gestione del contatore, gli oneri di sistema, gli oneri di regolazione e le imposte.
In conclusione, ecco una rapida panoramica delle nuove tariffe dell’offerta a prezzo fisso di Octopus che consente di bloccare il costo della materia prima per 12 mesi consecutivi:
Luce (tariffa monoraria)
- 0,1045 euro/kWh
- 6 euro al mese (quota fissa per il costo di commercializzazione)
Gas
- 0,365 euro/Smc
- 7 euro al mese (quota fissa per il costo di commercializzazione)