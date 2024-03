Offerta 12 + 15% di Novakid: puoi anche provare gratuitamente una lezione

Società globalizzata vuol dire più cose da imparare, magari iniziando dalla tenera età. La missione di Novakid è proprio questa: insegnare l’inglese ai bambini di età compresa tra i 4 e i 12 anni, in modo che siano già pronti da adolescenti. Adesso, la piattaforma è più accessibile grazie all’offerta 12 + 15%. Continua a leggere per conoscere tutti i particolari.

Offerta 12 + 15% di Novakid per imparare l’inglese giocando

Non stiamo parlando del solito corso di inglese online, ma di una vera e propria avventura linguistica da intraprendere nel confort della tua casa. Grazie agli insegnanti madrelingua certificati di Novakid, i bambini imparano l’inglese in un ambiente che parla solo quella lingua.

Questo metodo di apprendimento naturale è potenziato dall’uso di giochi, fumetti e tour virtuali, che rendono ogni lezione un’esperienza davvero unica e coinvolgente.

Ogni bambino ha i suoi tempi e il suo livello, e Novakid lo sa. Per questo, il percorso di apprendimento è personalizzato, adattandosi alle capacità e alle esigenze di ciascuno, in modo che ogni progresso sia costante e misurabile. E con la comodità delle lezioni online, dire addio a scaricamenti e acquisti di libri aggiuntivi è un altro vantaggio non da poco.

Parliamo degli sconti. Innanzitutto, Novakid offre una lezione di prova gratuita e uno sconto del 15% sul primo acquisto con il codice ILSOFT15. Inoltre, se scegli l’abbonamento di 12 mesi, otterrai un ulteriore sconto del 12%, pagando soltanto 9,92 euro a lezione.

Novakid segue il Quadro Europeo Comune di Riferimento per le Lingue (QCER), che si traduce in una garanzia di istruzione di qualità che rispetta gli standard internazionali.

Non perderti l’offerta 12 + 15% di Novakid: è il momento di aprire le porte del futuro ai tuoi bambini, regalando loro la libertà di esprimersi in inglese con fiducia e gioia.