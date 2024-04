OFFERTA a TEMPO per il pc Asus Vivobook 16, corri a prenderlo su Amazon!

Approfittane subito prima che l’offerta termini e acquista su Amazon il pc Asus Vivobook 16 ad un prezzo scontato. Inoltre, grazie al servizio Cofidis, puoi alleggerire la spesa e pagarlo in piccole e comode rate mensili a tasso zero!

Acquistalo ora cliccando sul bottone qui sotto!

Pc Asus Vivobook 16: semplicemente perfetto!

Delizia i tuoi occhi con il display NanoEdge da 16 pollici nitido e dalle cornici sottile, ha ampi angoli di visione ed è certificato TÜV Rheinland per i bassi livelli di luce blu riducendo il rischio di affaticamento degli occhi.

La cerniera lay-flat a 180° rende molto più semplice condividere lo schermo con chi ti circonda, la retroilluminazione della tastiera in italiano è perfetta per lavorare in ambienti scarsamente illuminati.

Affronta con facilità ogni attività quotidiana con il processore Intel Core di Dodicesima generazione i7-1255U, la scheda grafica Intel Iris Xe, 16GB di RAM e SSD PCIE da 1TB.

Scopri la tecnologia ASUS Antimicrobial Guard Plus che inibisce la proliferazione di virus e batteri dalla superficie del Notebook, garantendo una sicurezza e pulizia costante. Perfetto per chi cerca un notebook dal design funzionale e distintivo, per le attività di lavoro quotidiane e l’intrattenimento.

Acquistalo ora su Amazon ma fai in fretta perché l’offerta sta per terminare!