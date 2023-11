Offerta Black Friday di Very Mobile: 120 GB a soli 5,99€/mese

Preparati a vivere una rivoluzione nella telefonia mobile con l’irresistibile offerta Black Friday di Very Mobile: 120 GB a soli 5,99 euro al mese.

Questa tariffa ti assicura un risparmio straordinario, garantendoti minuti e SMS illimitati oltre a un’enorme quantità di dati, il tutto a un prezzo incredibilmente conveniente.

Se sei cliente di operatori come Iliad, Postemobile, Coopvoce, Fastweb e altri, sei fortunato: questa promozione è riservata a te.

Ma le sorprese non finiscono qui. L’attivazione della SIM e la spedizione sono completamente gratuite, contribuendo ulteriormente al vantaggio economico di questa offerta.

Passa SUBITO a Very Mobile

Risparmio senza limitazioni: le imperdibili offerte di Very Mobile

La libertà è al centro dell’offerta di Very Mobile. Non ci sono vincoli contrattuali, costi aggiuntivi o penali in caso di disattivazione.

Hai il controllo totale e la possibilità di interrompere il servizio in qualsiasi momento senza preoccupazioni finanziarie.

Quando esaurisci i tuoi Giga, Very Mobile rende tutto semplice. Basta toccare il pulsante “Rinnova” nell’app, e la connessione sarà subito attiva al prezzo regolare mensile. Nessun inganno, nessuna complicazione.

Very Mobile ti offre varie opzioni di ricarica del credito, tra cui la ricarica automatica durante l’acquisto o dall’app. Con questa opzione, il prezzo sarà solo quello del rinnovo, senza sorprese.

Ma le sorprese positive non finiscono qui. Very Mobile regala servizi extra come “Ti ho cercato,” “RingMe,” l’hotspot e l’uso del pacchetto dati liberamente in Europa, oltre ai minuti e ai messaggi già inclusi. C’è persino la possibilità di ottenere 5,5 Giga in più senza costi aggiuntivi.

Acquistare questa offerta è facile e veloce. Segui le istruzioni online, e la tua SIM sarà nelle tue mani entro 5 giorni lavorativi tramite posta. Installa l’app Very e attivala con la verifica video.

In conclusione, Very Mobile ha pensato a tutto, offrendoti una promozione senza costi nascosti e con super sconti: 5,99 euro al mese per 120 GB di dati, minuti e SMS illimitati. Non farti sfuggire questa occasione, approfitta subito di questa offerta!

Passa SUBITO a Very Mobile