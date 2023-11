Offerta esclusiva per gli utenti Iliad: la fibra con IliadBox a soli 19€/mese

Banda larga significa ormai tanto per le attività quotidiane come lavorare, studiare, intrattenersi e rimanere in contatto con il resto del mondo.

Iliad, noto operatore di telefonia mobile, consapevole di questo presenta un’offerta imperdibile: connessione a fibra superveloce dall’incredibile costo di 19,99 euro al mese.

Questa promozione straordinaria è riservata agli utenti Iliad che attivano l’offerta mobile a 9,99 euro al mese con pagamento automatico.

Perché passare alla fibra di Iliad?

Pagando soltanto 19,99 euro al mese, i nuovi abbonati Iliad possono godere di una connessione fibra superveloce con velocità di download fino a 5 Gbit/s (divisi tra Wi-Fi e porte Ethernet) e velocità di upload fino a 700 Mbit/s nelle aree coperte dalla tecnologia FTTH EPON.

Per le zone coperte dalla tecnologia FTTH GPON, le velocità di download raggiungono 2,5 Gbit/s e le velocità di upload 500 Mbit/s. La connessione a fibra Iliad si adatta a varie esigenze, dal lavoro da casa allo streaming in alta definizione.

Al di là delle prestazioni eccezionali, IliadBox offre vantaggi imbattibili: Wi-Fi 6 per una connessione stabile su tutti i dispositivi, chiamate illimitate in Italia e verso oltre 60 destinazioni internazionali, segreteria telefonica inclusa nell’offerta e l’app IliadBox Connect per il controllo completo dalla tua smartphone.

Un aspetto conveniente di IliadBox è l’installazione agevolata, disponibile a soli 39,99 euro. Un tecnico specializzato si occuperà di portare e installare IliadBox direttamente a casa tua, garantendoti una connessione rapida e senza preoccupazioni.

IliadBox rappresenta la soluzione ideale per chi cerca prestazioni di alta qualità, convenienza e affidabilità nella connessione di casa.

L’offerta esclusiva di 19,99 euro al mese per sempre è disponibile per tutti i clienti mobile con tariffa a 9,99 euro mensili con rinnovo automatico; altrimenti, il costo sarà di 24,99 euro. Non perdere l’opportunità di migliorare la tua connettività con Iliad.

