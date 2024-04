Offerta esclusiva: vantaggi Premium gratuiti per i nuovi utenti Revolut

Stanco del solito conto in banca pieno di scartoffie e commissioni assurde? Cerchi un modo unico e conveniente per tenere d’occhio i tuoi soldi? Allora preparati a urlare di gioia perché Revolut ha un’offerta esclusiva solo per te!

Se ti iscrivi SUBITO, avrai 3 mesi di Revolut Premium completamente GRATIS! Si, hai capito bene, tre mesi da vero VIP per gestire le tue finanze senza stress.

Revolut Premium: l’offerta esclusiva che non puoi perdere

Ma cos’è Revolut? È un’applicazione che ti cambia la vita! Ecco cosa ti consente di fare:

Mandare e ricevere soldi ai tuoi amici con un semplice click (niente più coordinate bancarie complicate!)

ai tuoi amici con un semplice click (niente più coordinate bancarie complicate!) Aprire un conto multivaluta per viaggiare senza pensieri e cambiare soldi al tasso di cambio reale, senza commissioni nascoste.

per viaggiare senza pensieri e cambiare soldi al tasso di cambio reale, senza commissioni nascoste. Tenere traccia delle tue spese in modo facile e intuitivo, così capisci dove vanno a finire tutti i tuoi soldi.

in modo facile e intuitivo, così capisci dove vanno a finire tutti i tuoi soldi. Avere una carta contactless comodissima per pagare nei negozi o online (e ricevi anche le notifiche in tempo reale sul tuo telefono!)

Ma con Revolut Premium, le cose si fanno ancora più interessanti! Ecco alcuni dei vantaggi che avrai per ben 3 mesi:

Assicurazione viaggio per stare tranquillo.

per stare tranquillo. Assistenza medica in viaggio perché non si sa mai.

perché non si sa mai. Accesso alle lounge aeroportuali per rilassarti prima del volo in vero stile VIP.

per rilassarti prima del volo in vero stile VIP. Carta metallica super elegante e resistente.

super elegante e resistente. Limiti di prelievo e cambio valuta più elevati per spendere senza limiti.

Aderire alla promo è facilissimo. Vai sul sito di Revolut (basta un clic!), inserisci il tuo numero di telefono (ci vorranno 2 secondi!), clicca sul link che ti arriva (niente di complicato!), scarica l’app Revolut (è gratis e super veloce!), registrati e apri il tuo conto.

E voilà! In pochi minuti avrai accesso a tutti i vantaggi di Revolut Premium, completamente gratis per 3 mesi!

Non farti scappare quest’occasione unica! Offerta esclusiva significa valida solo per i nuovi utenti, quindi corri a iscriverti a Revolut e inizia a gestire i tuoi soldi come un vero professionista (o meglio, come un vero VIP!).