Offerta imperdibile: 41 lingue con Mondly al 95% di sconto, senza abbonamento

Imparare nuove lingue equivale a spalancare le porte ed entrare in un universo tutto nuovo e pieno di opportunità. La chiave per aprirle te la offre Mondly, piattaforme che ti consente di imparare fino 41 lingue diverse. Ma c’è di più: ti concede questa opportunità facendoti pagare il 95% in meno sul piano a vita.

Se non conosci Mondly, sappi che è stata definita “App dell’Anno” da Facebook e “Migliore nuova app” da Apple.

Finora, è stata scaricata dagli utenti più di 110 milioni di volte, grazie al suo metodo unico di insegnamento delle lingue.

Esercizi incentrati sulla conversazione, riconoscimento vocale e lezioni in realtà aumentata sono il mix perfetto per farti parlare in poco tempo come un vero madrelingua.

Offerta limitata di Mondly: accesso a vita a 41 Lingue a soli 99,99 euro

Come detto in precedenza, Mondly ti consente di accedere a vita a ben 41 lingue pagando una tantum 99,99 euro, anziché 1999,99 euro.

Con questo piano tariffario potrai accedere gratuitamente a Mondly Kids, a Mondly AR, ai test dei progressi in inglese con contenuti Pearson e tanto altro.

La scienza neurale e le tecnologie all’avanguardia stanno dietro ai metodi di insegnamento. Durante le lezioni, imparerai a concentrarti sulle frasi piuttosto che sulle singole parole.

I corsi sono tenuti da insegnanti madrelingua certificati a livello internazionali, ma potrai anche avvalerti di chatbot con riconoscimento vocale.

Se vuoi seriamente imparare una lingua straniera senza pagare troppo, senza frequentare aule affollate e senza insegnanti privati, l’opportunità migliore è quella offerta da Mondly. Clicca sul bottone qui sotto e acquista il piano a vita scontato del 95%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.