Offerta imperdibile: fibra ottica di Virgin Fibra a un prezzo conveniente

Virgin Fibra è un provider di telefonia italiano creato insieme a Open Fiber che offre una linea in fibra ottica priva di rame, garantendo anche una connessione stabile e veloce.

A luglio 2023 venne lanciata una promo rete fissa molto conveniente che, per via dell’enorme richiesta, è stata poi prorogata fino al 9 dicembre 2023.

Fibra pura e fitness: la combinazione vincente di Virgin Fibra

L’offerta di Virgin viene applicata alle promo Virgin Fibra Pura e Virgin Fibra & Fitness, entrambe suddivise in due opzioni per consentire all’utente di scegliere liberamente.

Virgin Fibra Pura è disponibile con l’opzione Fibra Pura 1 Giga a 24,49 euro al mese per i primi 18 mesi, successivamente al costo fisso di 29,49 euro al mese a tempo indeterminato.

Questo pacchetto offre una connessione internet illimitata con velocità fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload. Attualmente, il costo di attivazione è in promozione a 19,99 euro, da corrispondere una sola volta, anziché il prezzo precedente di 29,99 euro.

Fibra Pura 2.5 Giga offre invece connessione illimitata fino a 2.5 GB in download e 500 Mbps in upload per 29,49 euro al mese, con costo di attivazione bloccato a 30,99 euro.

Virgin Fibra & Fitness 1 Giga include dati illimitati con velocità massima di 1 GB in download e 300 Mbps in upload a 34,49 euro per i primi 18 mesi, al termine dei quali il prezzo salirà a 39,49 euro. Il costo di attivazione è paria a 19,99 euro al mese.

Infine, Virgin Fibra & Fitness 2.5 Giga, disponibile con dati illimitati fino a 2.5 GB in download e 500 Mbps in upload a 39,49 euro al mese, con costo di attivazione di 30,99 euro. Scegli il profilo tariffario più consono alle tue necessità, clicca sul link qui sotto e abbonati!

