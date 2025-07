Offerta NordVPN: Threat Protection Pro a partire da 4,39€/mese

Con NordVPN Threat Protection Pro puoi contare su una difesa avanzata contro le minacce digitali, unita alle prestazioni di una delle VPN più affidabili al mondo. Questo strumento va oltre la semplice navigazione anonima: blocca pubblicità invasive, siti pericolosi, tracciatori e file infetti prima ancora che possano compromettere il tuo dispositivo.

La sua particolarità? Funziona anche senza una connessione VPN attiva, proteggendoti in tempo reale senza appesantire il sistema o rallentare la connessione. Threat Protection Pro è incluso nei piani Plus e Ultimate di NordVPN, entrambi in sconto del 72%.

Una protezione attiva, costante e invisibile: ecco Threat Protection Pro

Non appena attivato, Threat Protection Pro si mette all’opera in background: analizza i file che stai per scaricare, blocca eventuali minacce, ti tiene alla larga da pagine web sospette e impedisce a cookie e tracker di seguire la tua attività online. Il tutto senza richiedere alcun intervento da parte tua.

È come avere un antivirus intelligente integrato nella tua rete quotidiana, sempre attivo e aggiornato, pronto a intervenire ogni volta che si presenta un rischio. E se ti sposti tra reti pubbliche o sconosciute, saprai di poter contare su una barriera solida contro malware, phishing e intrusioni.

Questa tecnologia è inclusa nei piani NordVPN Plus e Ultimate, attualmente disponibili con uno sconto fino al 72%. In pratica, puoi avere una protezione completa a partire da 4,39€ al mese, con la tranquillità aggiuntiva della garanzia di rimborso entro 30 giorni.

Se cerchi un sistema capace di proteggerti online a 360 gradi, senza compromessi in termini di velocità o usabilità, Threat Protection Pro è la scelta giusta. Scopri di più e attiva il piano più adatto alle tue esigenze direttamente dal sito ufficiale NordVPN.