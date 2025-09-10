Offerta speciale AVG Ultimate: bundle sicurezza completo con 60% di sconto

Se stai cercando una soluzione completa per proteggere i tuoi dispositivi e navigare online in totale sicurezza, AVG Ultimate è la scelta ideale.

Con la promozione in corso sul sito di AVG, puoi attivare il bundle completo a un prezzo vantaggioso di 51,99€ per un anno, risparmiando il 60% rispetto al prezzo originale. Questa offerta ti consente di proteggere fino a 10 dispositivi, tra smartphone, tablet e computer, e di sfruttare tutti i vantaggi di una protezione avanzata.

Tutta la sicurezza che ti serve in un unico pacchetto

Con AVG Ultimate, hai accesso a un set completo di strumenti progettati per proteggere i tuoi dispositivi da qualsiasi minaccia informatica. Il piano include una protezione contro virus, malware e ransomware, bloccando in tempo reale tutte le minacce che potrebbero compromettere la tua sicurezza online.

Inoltre, AVG Secure VPN è incluso nel pacchetto: questo servizio offre una connessione sicura e privata. Con questa funzionalità, puoi crittografare il tuo traffico dati e navigare senza restrizioni geografiche, mascherando il tuo IP e accedendo a contenuti disponibili solo in altri Paesi.

Oltre a queste protezioni, il pacchetto comprende anche AVG TuneUp, che ottimizza le prestazioni del tuo dispositivo liberandolo da file inutili e migliorando la sua velocità. AVG AntiTrack, invece, ti aiuterà a impedire il tracciamento da parte degli inserzionisti pubblicitari, tutelando la tua privacy durante la navigazione.

Tutti questi strumenti possono essere utilizzati contemporaneamente su 10 dispositivi, offrendoti una protezione totale senza limiti. Non perdere questa opportunità: visita il sito ufficiale di AVG e attiva subito l’offerta, con la garanzia di rimborso di 30 giorni per i nuovi utenti.