Offerta speciale Crédit Agricole: buoni Amazon fino a 150€ se apri il conto

Offerta speciale da parte di Crédit Agricole che riguarda il conto online. Coloro che lo aprono entro il 29 febbraio 2024, potranno ottenere buoni Amazon fino a 150 euro, a patto che soddisfino le condizioni specificate dalla banca. Inoltre, il canone sarà gratuito per sempre.

Tra le condizioni fondamentali c’è quella di richiedere la Carta Debit VISA. Se continui a leggere ti spiegheremo il perché.

Conto Crédit Agricole: conto corrente al 100% digitale

Il conto online di Crédit Agricole offre una serie di vantaggi unici, tra cui:

carta di debito VISA con canone gratuito per i primi 2 anni;

possibilità di cointestare il conto fino a un massimo di due persone;

possibilità di usare wallet digitali come Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay ;

; prelievi in contanti gratuiti presso gli ATM della banca, mentre per quelli di altre banche la commissione è pari a 2,10 euro;

domiciliazioni bancarie senza commissioni;

bonifici ordinari e istantanei in area SEPA senza costi aggiuntivi.

L’app di Crédit Agricole è una risorsa completa per gestire conto. Tramite essa, si possono fissare appuntamenti in filiale, richiedere prodotti e azioni, ricevere notifiche istantanee e persino effettuare pagamenti in tempo reale senza conoscere l’IBAN del destinatario.

Inoltre, aprendo il conto entro il 31 gennaio 2024 e vincolando per 9 mesi una somma di denaro, la banca offre un tasso di rendimento del 4% lordo annuo.

Entrando nel merito dei buoni Amazon, ecco come si ottengono:

50 euro non appena viene aperto il conto e dopo la prima transazione con la carta Visa;

non appena viene aperto il conto e dopo la prima transazione con la carta Visa; fino a 100 euro spendendo almeno 1.000 euro con la carta nei primi 60 giorni dall’emissione. In alternativa, buono da 50 euro se le spese sono comprese tra i 500 e i 999,99 euro.

Per aprire il conto, basta cliccare sul bottone qui sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.