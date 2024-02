Offerta speciale: Novakid, il corso d'inglese per bambini con uno sconto del 15%

Novakid è una piattaforma online che offre ai bambini tra i 4 e i 12 anni la possibilità di imparare l’inglese in modo efficace e divertente. Con l’offerta speciale attuale, diventa ancora più opportuno iscriverli.

Possono seguire lezioni online individuali con insegnanti madrelingua, che usano metodi interattivi e stimolanti, come presentazioni, lavagne interattive, canzoni e giochi.

In questo modo, i bambini si avvicinano alla lingua inglese con naturalezza e senza stress, e sviluppano quattro abilità linguistiche: ascolto, parlato, lettura e scrittura.

Offerta speciale Novakid: prova gratuita e sconto del 15%

Novakid è una piattaforma affidabile e di qualità, che ha già conquistato la fiducia di milioni di famiglie in tutto il mondo.

Perché quale motivo? Innanzitutto, gli insegnanti hanno la certificazione internazionale di insegnante della lingua inglese, e seguono corsi di formazione continuativa.

Inoltre, hanno esperienza nell’insegnamento ai bambini, e sanno adattare le lezioni alle esigenze e al livello di ciascun alunno.

In più, Novakid offre un programma di studio personalizzato per ogni bambino, in base alla sua età e al suo livello di inglese.

Il programma si basa sul Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER), e prevede 12 livelli di apprendimento, da A0 a B2. Ogni livello comprende 36 lezioni da 25 minuti ciascuna, che coprono tutti gli aspetti della lingua inglese.

Le lezioni, poi, sono divertenti, quindi l’apprendimento dell’inglese diventa un’esperienza piacevole e motivante per i bambini. Ogni lezione è diversa e coinvolgente, e include attività ludiche e creative, come canzoni, giochi, storie e quiz.

La parte sicuramente migliore è l’offerta speciale attuale. Se vuoi testare la qualità di Novakid, puoi prenotare una lezione di prova gratuita cliccando sul bottone qui sotto.

Se decidi poi di abbonarti, ILSOFTWARE ti regala uno sconto del 15%, esclusivo soltanto per i nostri lettori. Devi soltanto inserire il CODICE PROMO ILSOFT15 al momento della sottoscrizione.