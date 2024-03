Offerta speciale Novakid: impara l'inglese con il 15% di sconto

L’apprendimento dell’inglese dovrebbe iniziare fin dalla tenera età, ancora prima che inizi il percorso scolastico. Questo perché è un passaggio fondamentale nello sviluppo educativo dei bambini. Per questo Novakid ha lanciato un’offerta speciale in collaborazione con Il Software.

Questa promo si rivela un’opportunità davvero unica per i giovani studenti dai 4 ai 12 anni. Grazie al suo metodo di insegnamento dell’inglese, i bambini impareranno velocemente e divertendosi. Ma come funziona la promo? Al momento dell’iscrizione, devi inserire il codice promozionale ILSOFT15, così potrai ottenere il 15% di sconto sul tuo primo acquisto.

Questa promozione è un invito a sperimentare un metodo di insegnamento innovativo, che coinvolge i bambini in modo attivo e divertente.

Gli insegnanti madrelingua di Novakid sono stati selezionati in base alla loro preparazione e alla capacità di rendere ogni lezione un’esperienza unica.

Attraverso giochi, attività interattive e materiali didattici dinamici, i bambini si immergeranno totalmente nella lingua inglese, acquisendo competenze linguistiche essenziali in modo naturale e senza sforzo.

Offerta speciale Novakid: 15% di sconto con questo codice promo

Novakid non è come tutte le altre app di insegnamento delle lingue straniere. L’ambiente che viene creato è sicuro e stimolante, dove ogni bambino può crescere e imparare al proprio ritmo. La piattaforma è progettata per facilitare l’apprendimento: lezioni online, tracciamento dei progressi e risorse educative sono facilmente accessibili e gestibili.

Scegliere Novakid significa investire nel futuro linguistico dei tuoi figli, offrendo loro un’opportunità unica di apprendere l’inglese in modo efficace e completo. Per loro sarà come un’avventura entusiasmante e senza confini, piena di tante scoperte e divertimento.

Approfitta oggi stesso dell’offerta speciale di Novakid e dai subito la possibilità ai tuoi figli di imparare l’inglese. Ricorda di utilizzare il codice ILSOFT15 per ottenere il tuo sconto e iniziare questo viaggio educativo insieme ai tuoi figli.