Offerta speciale TotalVPN: 1,59€ al mese per un pacchetto tutto incluso (con antivirus e AdBlock)

A soli 1,59 euro al mese, questa è probabilmente l’offerta VPN più aggressiva di inizio 2026. TotalVPN parte subito forte e a questo incredibile prezzo propone un pacchetto completo con antivirus e blocco degli annunci: al prezzo di una VPN super-economica, insomma, ti porti a casa una suite di sicurezza completa che protegge la tua privacy, pulisce la navigazione dalla pubblicità e previene le minacce online.

La VPN ti metterà a disposizione la crittografia della navigazione, che trasformerà ogni tua attività in un flusso illeggibile per chiunque tenti di intercettarlo: siti visitati, dati inseriti, ricerche e movimenti rimangono protetti da hacker, tracciatori e curiosi. Una protezione ancora più importante se fai spesso uso di reti WiFi pubbliche, dato che in questi contesti è più facile essere soggetti a possibile attacchi: ma con TotalVPN tutto viene schermato ed è impossibile interpretare ciò che fai.

Altro vantaggio di avere una VPN di qualità è quello di poter accedere a contenuti con restrizioni geografiche o di sfruttare al meglio i tuoi servizi di streaming geolocalizzandoti dove vuoi. Tutto questo per una protezione multi-dispositivo che potrai usare su laptop, desktop, smartphone e tablet, con app dedicate che renderanno tutto immediato.

L’inclusione dell’antivirus gratuito e del blocco degli annunci completa il pacchetto, trasformando TotalVPN in una soluzione di sicurezza a 360 gradi. A soli 1,59 euro al mese non puoi chiedere di più.