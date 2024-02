Offerta SUPER per i nuovi utenti: conto Fineco a canone zero

Stai cercando un conto corrente online con tanti servizi e zero spese? Non devi perderti l’offerta SUPER di Fineco. Solo per i nuovi clienti, la banca regala 12 mesi di canone gratuito. Continua a leggere per scoprire tutti i vantaggi di avere un conto.

Fineco: l’offerta SUPER per i nuovi clienti

Fineco è una piattaforma online completa che ti offre tutto quello che ti serve per gestire le tue finanze in modo semplice ed efficiente. Con un unico conto, puoi accedere a una vasta gamma di servizi, come:

Conti correnti : puoi scegliere tra diverse opzioni di conto, in base alle tue esigenze. Puoi anche aprire un conto multivaluta , per gestire diverse valute senza commissioni di cambio, solo con spread.

: puoi scegliere tra diverse opzioni di conto, in base alle tue esigenze. Puoi anche aprire un , per gestire diverse valute senza commissioni di cambio, solo con spread. Trading : puoi operare sui mercati finanziari con le migliori condizioni, grazie alla piattaforma di trading più usata in Europa. Puoi anche contare su una consulenza personalizzata e su strumenti di analisi e formazione.

: puoi operare sui mercati finanziari con le migliori condizioni, grazie alla più usata in Europa. Puoi anche contare su una consulenza personalizzata e su strumenti di analisi e formazione. Investimenti : puoi investire il tuo denaro in modo sicuro e redditizio, grazie alla vasta offerta di prodotti e soluzioni. Puoi anche affidarti a un consulente finanziario, che ti aiuterà a scegliere la strategia più adatta a te.

: puoi investire il tuo denaro in modo sicuro e redditizio, grazie alla vasta offerta di prodotti e soluzioni. Puoi anche affidarti a un consulente finanziario, che ti aiuterà a scegliere la strategia più adatta a te. Servizi digitali: puoi gestire il tuo conto in modo semplice e veloce, grazie all’app Fineco e ai servizi innovativi che ti offre. Puoi fare prelievi smart senza carta, trasferire denaro in tempo reale con Fineco Pay, fare bonifici istantanei e gratuiti, bloccare la tua carta in caso di smarrimento o furto, e molto altro ancora.

Per aprire il conto non serve andare a perdere tempo in filiale: puoi farlo online comodamente da casa. Se lo apri entro il 12/04/2024, avrai 12 mesi di canone gratuito.

Dopo il primo anno, il canone sarà di soli 3,95 euro al mese, ma potrai azzerarlo se farai almeno 5 operazioni al mese tra prelievi, pagamenti e bonifici.

Le condizioni per aprire il conto sono maggiore età, residenza in Italia, documento di riconoscimento e smartphone. Cosa aspetti? Approfitta subito dell’offerta SUPER e scopri tutti i vantaggi di avere un conto Fineco.