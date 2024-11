Offerte Black Friday ExpressVPN: risparmia oggi sulla tua sicurezza online

Il Black Friday non è solo acquisti di dispositivi elettronici e prodotti di vario tipo, ma anche di servizi altrettanto utili e importanti come quello delle reti private virtuali (VPN). In occasione del Black Friday 2024, ExpressVPN propone un’offerta ricca di vantaggi: 6 mesi completamente gratuiti, tutto il meglio di una rete VPN e il rimborso gratuito entro 30 giorni.

Prezzo scontato per il Black Friday per l’offerta premium completa

Nell’ultimo periodo sono aumentate notevolmente la conoscenza e la diffusione delle reti VPN. Si tratta, molto semplicemente, di uno strumento fondamentale per la sicurezza online. Quando ci si connette a internet (e oggi più che in passato siamo sempre connessi) ci sono una serie di rischi. I dati che il device dal quale ci si connette invia e riceve passano tramite il proprio provider di servizi internet. In questo traffico di dati gli hacker possono intercettare la connessione e accedere a dati sensibili (password, dati personali, eccetera) con tutte le conseguenze del caso.

Utilizzando un server VPN il traffico Internet viene protetto in un sistema crittografato inaccessibile a chiunque, hacker, provider e autorità governative comprese. È una forma di sicurezza e anche di maggiore libertà.

Proprio per i vantaggi assicurati da una VPN oggi esistono tantissime soluzioni, molte anche convenienti. Ma con il Black Friday l’offerta di ExpressVPN è ancora più interessante e irrinunciabile.

Parliamo innanzitutto di una delle migliori VPN in Italia, che utilizza una tecnologia di ultima generazione per proteggere i dati da qualunque rete, che funziona con un unico abbonamento su tutti i dispositivi e assicura una velocità straordinaria per sessioni di gioco, navigazione e visualizzazione di contenuti in streaming senza alcun tipo di problema.

Cosa prevede l’offerta che ExpressVPN ha previsto per questo Black Friday? Un piano di 30 mesi (di cui 6 mesi completamente gratuiti) a un prezzo esclusivo di soli 4,99€ (solitamente i piani costano 6,25€ o 12,95€ al mese) con tutto il meglio dell’offerta ExpressVPN. Questo significa che sottoscrivendo l’offerta si avrà una rete VPN sicura, con server ultraveloci in 105 Paesi, blocco degli annunci e dei tracker, password manager premium incluso (ExpressVPN Keys) e la possibilità di connettere fino a 8 dispositivi.

Non perdere altro tempo, l’offerta per il Black Friday terminerà presto: utilizza il codice BLACKFRIDAY24.