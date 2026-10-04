Offerte Kena di ottobre 2026: tanti Giga in 5G a partire da 4,99 euro al mese

Kena Mobile è uno dei principali operatori di telefonia mobile. Per attivare una nuova offerta nel corso del mese di ottobre 2026 è possibile scegliere tra diverse tariffe, con 5G fino a 250 Mbps incluso. I prezzi partono da 4,99 euro al mese. Per scegliere l’offerta giusta è possibile accedere al sito ufficiale di Kena.

Le offerte per passare a Kena ad ottobre

Tra le offerte disponibili per passare a Kena a ottobre troviamo un primo gruppo di promo attivabili con portabilità del numero da Iliad e da alcuni operatori virtuali selezionati* oppure richiedendo un nuovo numero.

L’elenco comprende:

Kena 4,99 : minuti illimitati, 200 SMS e 150 GB al costo di 4,99 euro al mese (solo con portabilità); quest’offerta terminerà a fine settembre

: minuti illimitati, 200 SMS e al costo di (solo con portabilità); quest’offerta terminerà a fine settembre Kena 5,99 : minuti illimitati, 200 SMS e 300 GB al costo di 5,99 euro al mese

: minuti illimitati, 200 SMS e al costo di Kena 7,99 : minuti illimitati, 200 SMS e 350 GB al costo di 7,99 euro al mese

: minuti illimitati, 200 SMS e al costo di Kena 9,99 : minuti illimitati, 200 SMS e 450 GB al costo di 9,99 euro al mese

: minuti illimitati, 200 SMS e al costo di Pack 6 mesi: minuti illimitati, 200 SMS e 200 GB (al mese) con un costo di 29,99 euro per ogni 6 mesi

*1Mobile, 2Appy, China Mobile, Conexo Technologies, Coop Voce, Dimensione, Digi Mobil, Daily Telecom, Energia Capitale Esco, Elite Mobile, Enegan Mobile, Feder Mobile, Green, Iliad, Intermatica, Ovunque, Italia Power, Enel Mobile, Lycamobile, Massima Energia, Noitel, Noverca, Netvalue, Ntmobile, Opnet, Optima, Professional Link, Plintron, Postemobile, Rabona Mobile, Retelit, Segnoverde, Sky Mobile, Spusu, Tiscali, Telmekom, Ho Mobile, Withu Mobile, Welcome Italia, Wings Mobile.

Da segnalare, invece, che con portabilità da TIM, Vodafone, WINDTRE e Very Mobile è possibile puntare sulla promo:

Kena 11,99: minuti illimitati, 200 SMS e 300 GB al costo di 11,99 euro al mese

Le offerte Kena sono attivabili direttamente online, con possibilità di richiedere anche una eSIM. Le tariffe includono anche il 5G (su rete TIM) con velocità massima di 250 Mbps in download. Per accedere alle promo basta premere sul banner qui di sotto.