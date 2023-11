Offerte luce e gas di Eni: la scelta ideale per la fine tutela

Con la fine della tutela per il gas ormi imminente, gli utenti hanno ora l’opportunità di esaminare le offerte disponibili per scegliere la soluzione più economia e vantaggiosa.

Il mercato libero presenta numerose opportunità per contenere i costi e ottenere tariffe più convenienti per l’energia elettrica e il gas.

Eni propone l’offerta Trend Casa FineTutela, fornendo l’accesso al mercato all’ingrosso riservato ai fornitori di energia, consentendo ai clienti l’accesso ai prezzi competitivi e al risparmio in bolletta.

Risparmia sulla bolletta con Eni Luce e Gas e FineTutela

Risparmiare con Trend Casa FineTutela è possibile: il mese scorso, i prezzi al dettaglio di luce e gas erano pari a 0,139 €/kWh per la luce e 0,496 €/Smc per il gas.

Si tratta di prezzi ragionevoli, ma è consigliabile ricordare che i mercati energetici possono influenzare i prezzi e i cambiamenti imprevisti sono sempre dietro l’angolo. Bisogna sempre mantenere la giusta flessibilità per cogliere le offerte più convenienti.

Con Trend Casa FineTutela, avrai la possibilità di accumulare un risparmio ancora maggiore. Eni offre una riduzione dei prezzi in caso scegli di accreditare la bolletta direttamente sul conto corrente: potrai usufruire di uno sconto di 0,5€ al mese per ogni fornitura elettrica, per un totale di 12€ in 24 mesi.

Inoltre, se attivi entrambe le forniture elettrica e gas con Eni, potresti arrivare a un risparmio di 144€ in 2 anni, da utilizzare in altri ambiti. Inoltre avrai un maggiore controllo della gestione delle tue spese energetiche.

Il mercato tutelato terminerà il 31 dicembre 2023 per tutte le famiglie che hanno un’utenza domestica di gas. Quindi, agisci subito invece di attendere gli ultimi giorni: prendi in considerazione l’offerta Trend Casa FineTutela di Eni e prepara il passaggio al mercato libero.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.