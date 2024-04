OnePlus 11 in OFFERTA LAMPO su Amazon: è richiestissimo!

È in questo momento in offerta lampo il OnePlus 11 con 8GB di RAM e 128GB di archiviazione interna: con lo sconto del 18% (sul prezzo di listino), lo smartphone con fotocamera Hasselblad costa meno di 490 euro, spedizione compresa. Bisogna però fare in fretta, perché la richiesta – al momento della stesura di questo articolo – è già vicina al 50%.

OnePlus 11 è il medio-gamma che stupisce: acquistalo oggi al minimo storico

Il display AMOLED Super Fluid da 6,7 pollici, con una risoluzione 2K e un refresh rate dinamico da 1Hz a 120Hz, offre un’esperienza visiva immersiva e fluida, perfetta per la visione di contenuti multimediali o per il gaming.

Il motore del OnePlus 11 è il processore Snapdragon 8 Gen 2, accompagnato da 8GB di RAM LPDDR5X e da uno storage UFS 4.0 da 128GB. Questa configurazione hardware garantisce prestazioni eccellenti in qualsiasi attività, anche le più impegnative, compreso il gaming.

Lo smartphone con sistema operativo OxygenOS 13 (basato su Android) vanta un sistema di fotocamere posteriore di alto livello, sviluppato in collaborazione con Hasselblad. La fotocamera principale (sensore IMX890) da 50MP con OIS è in grado di scattare foto straordinarie in ogni condizione di luce, mentre la fotocamera ultra grandangolare da 48MP e la telecamera per ritratti da 32MP offrono una maggiore versatilità per catturare ogni dettaglio.

Il OnePlus 11 è alimentato da una batteria da 5000mAh che garantisce un’autonomia di lunga durata. La tecnologia di ricarica rapida SuperVOOC da 100W permette di ricaricare completamente il dispositivo in pochi minuti.

È importante ricordare che si tratta di un’offerta a tempo, dunque destinata a durare solo per alcune ore. Bisogna poi anche tener conto della percentuale della richiesta, già vicina al 50% al momento della stesura di questo articolo.