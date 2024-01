Come da programma, con l’evento ‘Smooth Beyond Belief’ tenutosi a Nuova Delhi è stata ufficialmente lanciata la gamma di smartphone OnePlus 12. Ai due nuovi dispositivi Android, poi, tengono ottima compagnia i nuovi auricolari Bluetooth OnePlus Buds 3.

Caratteristiche e prezzi della serie OnePlus 12

«Frutto di un decennio di costante ricerca nell’ambito dell’innovazione e dell’eccellenza, la serie OnePlus 12 è stata attentamente concepita per offrire un’esperienza d’uso veloce, fluida e duratura, ed è pronta ad affermarsi come una delle migliori serie flaghship del 2024», ha dichiarato Pete Lau, fondatore dell’azienda cinese. Insomma, si punta molto in alto.

OnePlus 12 e 12R sono smartphone che puntano a garantire il giusto equilibrio tra prestazioni, consumi energetici, dissipazione del calore e durata prolungata della batteria.

Il primo è un flagship a tutti gli effetti, con processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (supportato dal motore proprietario Trinity Engine), display 2K ProXDR con refresh rate di 120Hz, supporto alla ricarica SUPERVOOC da 100W e alla ricarica wireless AIRVOOC da 50W, audio spaziale 3D, blaster IR e porta USB-C 3.2 Gen 1. E nemmeno il comparto fotografico scherza, grazie alla rinnovata partnership con Hasselblad.

OnePlus 12 è dotato della fotocamera Hasselblad Camera for Mobile di quarta generazione, con il sensore grandangolare Sony LYT-808, la telecamera periscopica 64MP 3x, l’ultimo algoritmo HDR RAW e la modalità ritratto Hasselblad. Questa combinazione offre un’esperienza fotografica da fotocamera professionale senza sforzo.

Il modello 12R (il primo in vendita anche in mercati diversi da quello cinese e indiano) si candida invece al titolo di miglior smartphone da gaming dell’anno. E non a caso in futuro arriverà anche una versione Genshin Impact, uno dei videogiochi di maggior successo degli ultimi tempi.

Lo schermo è un LTPO 4.0 (il primo al mondo) con refresh rate dinamico che passa da 1Hz a 120Hz in base alle esigenze. Il motore è il chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, un octa-core a 4 nanometri a cui tengono ottima compagnia 16GB di RAM LPDDR5X e 256GB di archiviazione UFS 4.0. Ad arricchire il tutto ci pensa poi il sistema di raffreddamento Cryo-Velocity, fondamentale durante le sessioni di gaming più estreme.

Ci sono poi una batteria da 5500mAh (con SUPERVOOC a 100W), e una fotocamera con sensore principale Sony IMX890 da 50 megapixel, tra i migliori sul mercato.

OnePlus Buds 3

I nuovi auricolari wireless dell’azienda tech cinese vantano driver dinamici doppi e un design integrato coassiale. Grazie al woofer da 10,4mm e al tweeter da 6mm, i Buds 3 offrono prestazioni di qualità che si traducono in bassi potenti, acuti nitidi e voci risonanti.

E non poteva di certo mancare la cancellazione del rumore, capace addirittura di eseguire un’analisi del canale uditivo dell’utente per adattare l’effetto di cancellazione in modo ottimale e personalizzato:

Con un’eccellente capacità di cancellazione del rumore fino a 49 dB, le Buds 3 hanno ottenuto la prestigiosa certificazione TÜV Rheinland come dispositivo di cancellazione del rumore ad alte prestazioni. Dotate di microfoni integrati e algoritmi interni sviluppati da OnePlus, la cancellazione del rumore Smart Scene 2.0 è in grado di selezionare automaticamente la modalità più adatta agli utenti, garantendo un suono ottimizzato in base all’ambiente circostante.

Prezzi e disponibilità

Il prezzo di OnePlus 12 è di 1.099€, quello del 12R invece di 699€. Gli smartphone sono già preordinabili su OnePlus.com e OPPO Store, con diversi vantaggi (accessori e sconti) per chi completerà l’acquisto entro il 5 febbraio.