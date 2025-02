OnePlus: in futuro smartphone con Tasto Azione come iPhone?

Uno dei caratteri distintivi degli smartphone OnePlus e Oppo è l’Alert Slider, che permette agli utenti di passare con grande rapidità tra i vari profili di notifica preimpostati. Questo tipo di approccio, secondo alcune voci, potrebbe essere presto accantonato-

Secondo quanto riportato dall’informatore Digital Chat Station e poi condiviso dal sito di PhoneArena, OnePlus avrebbe intenzione di proporre qualcosa di molto più simile al nuovo Tasto Azione di Apple.

Nello specifico, secondo il leaker i futuri flagship di OnePlus dovrebbero proporre bottoni molto più simili a quelli introdotti da Apple con iPhone 15 Pro e poi confermati nell’intera serie iPhone 16.

Il Tasto Azione su iPhone? OnePlus potrebbe offrire qualcosa di ancora più personalizzabile

Questa potenziale implementazione potrebbe avere notevoli effetti sull’esperienza utente. Il Tasto Azione è infatti altamente programmabile, il che dovrebbe offrire molte opzioni di personalizzazione per i possessori di smartphone OnePlus.

Per impostazione predefinita, disattiva l’audio del telefono, ma puoi impostarlo per avviare la fotocamera, accendere la torcia, accedere qualsiasi app e svolgere anche attività più complesse. Non solo: secondo i rumors, il produttore asiatico potrebbe fornire una soluzione ancora più flessibile rispetto al tasto di Apple. Se questa novità fosse confermata, di fatto, OnePlus 13 potrebbe essere l’ultimo modello di punta a sfoggiare l’iconico Alert Slider.

Il marchio, già in passato, ha più volte dimostrato come voglia lasciare il segno nel settore mobile. Alcune soluzioni, come il display dell’appena citato OnePlus 13, con il display in grado di raggiungere un livello di luminosità superiore a tutti gli altri modelli sul mercato, con ben 4.500 nit come valore massimo.

Allo stesso tempo, anche per quanto riguarda il sistema operativo nel suo complesso, OnePlus ha già dimostrato una sorta di “ammirazione” nei confronti di iOS.