OnePlus Nord 2 in promo al 19% di sconto, follia Amazon

Uno degli argomenti più battuti dell’ultimo periodo, essendo il Natale ormai alle porte, riguarda i regali. Molto spesso all’interno della simpatica scatola infiocchettata, si nasconde uno smartphone, che di certo farà felice chi lo riceverà. Ovviamente bisogna anche sceglierlo il telefono, optando per alcune caratteristiche in particolare e magari risparmiando qualcosina. Oggi c’è il OnePlus Nord 2 in sconto e a proporlo è, manco a dirlo, Amazon.

Questo prodotto, che di certo non è un top di gamma ma allo stesso tempo garantisce prestazioni di alto livello, potrebbe essere il regalo perfetto. Se avete un caro a cui regalare uno smartphone, questa soluzione potrebbe essere quella giusta in virtù dell’ampio schermo, della tanta memoria interna e soprattutto del comparto fotografico.

Il OnePlus Nord 2 è oggi in promozione su Amazon con il 19% di sconto per un prezzo totale di soli 269,90 €. Questo significa un ottimo risparmio, peraltro con la spedizione entro lunedì. Ci saranno come sempre due anni di garanzia.

Il OnePlus Nord 2 è un super smartphone, ecco le specifiche

Il OnePlus Nord 2 ha 12 GB di memoria RAM e 256 GB di memoria interna con uno schermo splendido da 6,43″ con risoluzione in full HD+. All’interno il processore è un MediaTek Dimensity 1200 da 3 GHz di potenza, molto utile anche per l’efficienza energetica.

Non manca una batteria da 4500 mAh e il comparto fotografico con tre sensori rispettivamente da 50, 8 e 2 MP.

Una volta viste le caratteristiche tecniche non si può fare altro che innamorarsi di questo dispositivo. Il OnePlus Nord 2, presentato un po’ di tempo fa, risulta ancora oggi attuale visto il suo design, se poi arriva anche ad un prezzo del genere diventa di diritto un best-buy. Questo prodotto può finire a casa vostra entro lunedì con il 19% di sconto ad un prezzo di 269,90 €.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.