OnePlus torna nel mondo degli smartwatch il 26 febbraio con il Watch 2

C’è grande attesa per il futuro di OnePlus dopo i proclami dell’azienda che ha intenzione di dominare in più aree. Il lancio del suo ultimo top di gamma sta avendo un gran successo a livello globale ma ora si pensa al 26 febbraio, data nella quale verrà presentato ufficialmente il nuovo smartwatch OnePlus Watch 2.

L’obiettivo del colosso orientale è quello di conquistare un riconoscimento molto importante come il premio di Miglior Smartwatch dell’anno per quanto concerne la fascia alta. Il vero selling-point per raggiungere questo traguardo è la batteria, con una durata che sarà imbattibile sul mercato.

La presentazione di questo prodotto è un passo importante per il brand, in quanto torna nel mercato degli smartwatch di fascia alta. Il design sarà all’insegna dell’eleganza e della durabilità, tutto pensato appositamente per un orologio che promette grande affidabilità sia per l’uso quotidiano che per il monitoraggio di parametri della salute.

Queste sono le parole da parte di Kinder Liu, Presidente e COO di OnePlus:

“Dopo una pausa di riflessione di tre anni a seguito del lancio del Watch 1, OnePlus Watch 2 è pronto ad approdare sul mercato, e siamo più fiduciosi che mai riguardo a questo prodotto. Questa fiducia non è infondata, ma è costruita sulla base di sostanziali progressi nel nostro ecosistema tecnologico e nelle nostre capacità. Il Watch 2 indica la nostra determinazione a trasformarci da “Flagship Killer” a “Costruttore di Ecosistemi”. Fornirà un’esperienza che non è solo migliorata, ma completamente trasformata“.

OnePlus Watch 2: batteria pazzesca, eleganza e durabilità

Sembrerà pazzesco, ma il prossimo OnePlus Watch 2 avrà una durata della batteria straordinaria. Potrà infatti spingersi fino a 100 ore in modalità smart, stabilendo così un nuovo standard all’interno della categoria degli smartwatch.

Ciò che sorprende è anche la precisione con cui è stato progettato, essendo stato fondato su una scocca in acciaio inossidabile e su un quadrante con cristallo di zaffiro. L’eleganza è chiara, ma anche la resistenza in quanto è a prova di graffio e di qualsiasi urto.

Tornando al quadrante è rotondo e va chiaramente a richiamare la decorazione presente sulla fotocamera del OnePlus 12 proponendosi dunque come compagno ideale. Sono due le colorazioni con cui sarà disponibile: Black Steel e Radiant Steel.