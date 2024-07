OnePlus: una sostituzione display gratuita per prevenire il problema della riga verde

Gli smartphone con schermi AMOLED hanno spesso riscontrato il tanto temuto problema della linea verde, e questo non è limitato ad un singolo brand. Si tratta di un problema hardware che spesso si verifica dopo un aggiornamento software del telefono, confondendo gli utenti e facendogli credere che la correlazione sia la causa. Molte aziende hanno ignorato questo problema hardware e hanno lasciato che i clienti se la cavassero da soli: o pagando per una riparazione fuori garanzia o convivendo con la linea verde. OnePlus è l’unica azienda che ha offerto una garanzia a vita sul display e ora sta concedendo una sostituzione preventiva del display su alcuni modelli per prevenire il problema.

Stando a quanto riportato, in base all’offerta Lifetime Free Screen Upgrade, OnePlus offre agli utenti OnePlus 8 Pro, OnePlus 8T, OnePlus 9 e OnePlus 9R un “upgrade dello schermo” gratuito, a condizione che il telefono sia privo di danni e riparazioni non autorizzate. Da notare che i vantaggi del Red Cable Club, a cui è destinata l’offerta, sono attualmente limitati solo all’India, quindi questo aggiornamento, almeno per il momento, ha effetto in territorio indiano.

L’iniziativa che OnePlus al momento dedica solo agli utenti Indiani, include tre livelli di servizio:

Diagnostica completa : una valutazione approfondita delle prestazioni e dell’affidabilità dello schermo;

: una valutazione approfondita delle prestazioni e dell’affidabilità dello schermo; Aggiornamento e sostituzione dello schermo : gli utenti idonei possono ricevere un “nuovo pannello avanzato” che “migliora le prestazioni con colori vivaci e una maggiore durata”. Si dice che questo display sia “progettato specificamente per funzionare bene in ambienti con elevata umidità e temperatura”;

: gli utenti idonei possono ricevere un “nuovo pannello avanzato” che “migliora le prestazioni con colori vivaci e una maggiore durata”. Si dice che questo display sia “progettato specificamente per funzionare bene in ambienti con elevata umidità e temperatura”; Servizio di pulizia profonda: una pulizia approfondita gratuita del dispositivo per garantirne il funzionamento ottimale.

OnePlus afferma di aver lavorato in modo attivo con i suoi fornitori per una nuova tecnologia dello schermo, proprio per i vecchi dispositivi citati in alto che non vengono più venduti. Questi nuovi schermi sono dotati di miglioramenti che apparentemente “aumentano la resistenza dello schermo all’umidità e alle condizioni ambientali”.

Va comunque riconosciuto il giusto merito a OnePlus per aver continuato a offrire una soluzione ai clienti più datati. In particolare a quelli che sono fuori garanzia ma interessati da tali problemi hardware senza alcuna colpa.