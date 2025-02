OpenAI ha testato le capacità persuasive dell'AI su Reddit

Reddit sta collaborando con OpenAI da diverso tempo, offrendo ampio accesso ai dati della propria piattaforma.

Proprio nel contesto di questa sinergia, la startup che ha creato ChatGPT sta testando le capacità persuasive dell’Intelligenza Artificiale. Il progetto in questione si è svolto all’interno di un subreddit apposito, dove l’IA ha interagito con gli utenti per valutare come le sue risposte potessero influenzare le opinioni e il comportamento degli stessi attraverso argomentazioni persuasive.

OpenAI ha implementato un sistema di IA avanzato, progettato per generare quesiti che non solo rispondessero alle domande, ma anche per mostrare nuove prospettive ai partecipante del test.

I risultati di questa prova sono stati sorprendenti, andando oltre le aspettative. L’AI è infatti riuscita a ottenere un tasso di persuasione del 60%, dimostrando una notevole capacità di adattamento e comprensione del linguaggio umano.

Le impressionanti capacità persuasive dell’AI: i rischi di una tecnologia evoluta molto rapidamente

Il risultato di questa prova è evidente: l’AI sta diventando sempre più sofisticata e, il suo dialogo con gli esseri umani, ha raggiunto un livello fino a pochissimi anni fa impensabile.

Nonostante il test su Reddit sia stato molto interessante, questo crea anche situazioni potenzialmente preoccupanti per quanto concerne la trasparenza quando si utilizza questa tecnologia. Di fatto, l’AI potrebbe essere utilizzata per influenzare pubblico (ed elettori). Sarà dunque importante, nel corso dei prossimi anni, garantire la consapevolezza degli utenti per sapere quando stanno interagendo con un modello AI e quando con un altro essere umano.

Proprio per scongiurare il peggio, OpenAI ha dichiarato che continuerà a lavorare su linee guida etiche per garantire che l’uso di questa tecnologia sia sempre responsabile e non manipolativo.

D’altro canto i timori rispetto a un’abuso dell’AI non sono di certo recenti. Già molti anni fa, per esempio, Mozilla aveva dimostrato grandi preoccupazioni a riguardo.