OpenAI punta a portare l'AI nel mondo fisico attraverso la robotica

OpenAI, compagnia che rappresenta un punto di riferimento per l’Intelligenza Artificiale, sembra voler ampliare il proprio raggio d’azione includendo anche la robotica.

Questo è quanto emerge dall’annuncio di Caitlin Kalinowski, ex responsabile hardware di Oculus VR, ora a capo di un team specializzato in robotica e hardware consumer che lavorerà proprio per OpenAI su un progetto non ancora trapelato all’esterno.

Sul profilo LinkedIn di Kalinowski, la stessa spiega come la compagnia “Ha già cambiato il mondo, migliorando il modo in cui le persone si interfacciano con le informazioni e offrendo vantaggi significativi in ​​tutti“. Kalinowski ha poi puntualizzato come nel suo ruolo dovrà concentrarsi sullo sviluppo dell’AI, portando questa tecnologia nel mondo fisico attraverso la robotica.

OpenAI non vuole focalizzarsi solo su chatbot: nel suo futuro anche robotica e hardware

Il nuovo team è però solo una delle mosse della compagnia in questo senso. OpenAI, a quanto pare, starebbe collaborando con il famoso designer di prodotti ed ex Chief Design Officer di Apple Jony Ive. Questa sinergia, a quanto pare, sembra essere legata a un progetto hardware AI di cui al momento non si conosce ancora la reale natura.

Alcune ipotesi a riguardo sono state fatte di recente dal New York Times. Secondo la testata giornalistica, Ive sarebbe a lavoro con un piccolo team di appena una decina di persone, sebbene altamente specializzate (e già legate a Ive durante i suoi anni presso Apple).

Dunque, tutto lascia pensare che OpenAI non voglia limitarsi a software e chatbot, andando ben oltre e proponendo qualcosa di molto più tangibile anche nella realtà. A tal proposito, va inoltre ricordato come l’azienda abbia già palesato interesse nel produrre i propri chip AI.