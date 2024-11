OpenAI spende più di 10 milioni di dollari per un singolo dominio

Spesa folle o investimento lungimirante? Negli scorsi giorni OpenAI ha acquistato il dominio chat.com per poi direzionare chiunque visitasse lo stesso sul sito di ChatGPT.

A confermare l’acquisto è stato Dharmesh Shah, fondatore e CTO di HubSpot nonché precedente proprietario di chat.com. Shah ha acquistato il suddetto dominio all’inizio del 2023, per poi rivendere lo stesso, con un notevole ricavo, nei mesi successivi.

Secondo quanto lasciato intendere dal CTO tramite un post su X, la compagnia ha pagato l’acquisto in azioni e non in contanti.

OpenAI paga in azioni per 10 milioni di dollari e si porta a casa chat.com

Perché OpenAI è così interessata a un singolo dominio? L’eliminazione di GPT da chat.com potrebbe risultare una mossa in linea con i recenti sforzi di rebranding, con la startup che vorrebbe rendere ancora più accessibile il proprio chatbot.

Lo scorso mese di settembre la società ha annunciato una nuova serie di modelli AI che iniziano con o1. In quella precisa occasione, l’ex responsabile della ricerca Bob McGrew ha affermato a The Verge che l’uscita della serie o1 potrebbe segnare “Il primo passo verso nomi più nuovi e più sensati” legati ai modelli AI.

D’altro canto la compravendita di domini è un evento tutt’altro che raro online, con prezzi che possono raggiungere cifre esorbitanti. Per esempio, solo pochi mesi fa, la startup Friend ha speso 1,8 milioni di dollari per il dominio friend.com dopo aver raccolto finanziamenti appositi per l’oneroso acquisto.

Se la registrazione di un dominio libero può costare pochi euro, quelli con i nomi più importanti risultano molto ricercati dalle aziende e, proprio per questo motivo, il loro prezzo tende a schizzare alle stelle.