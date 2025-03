Opera presenta Operator: l'assistente AI integrato nel browser

Nelle scorse ore Opera ha presentato una novità interessante per il suo browser, con il lancio di un nuovo assistente AI integrato chiamato Operator.

Questo, disponibile per ora solo sulla versione desktop dell’app, promette di cambiare il modo con cui gli utenti interagiscono con a rete. Secondo quanto affermato dai suoi creatori, Operator dovrebbe proporre un’esperienza di navigazione più intuitiva e personalizzata rispetto al passato.

Il nuovo assistente AI presenta un’elevata capacità di comprendere il contesto di navigazione dell’utente, proponendo suggerimenti e assistenza su misura e in tempo reale. Il sistema, basato su modelli di linguaggio avanzati, è in grado di rispondere a domande, tradurre pagine Web, riassumere contenuti, tradurre pagine Web e svolgere altri compiti avanzati.

Operator di Opera promette di rivoluzionare il rapporto tra utente e browser

Operator può essere attivato con un semplice clic ed è in grado di offrire una vasta gamma di funzioni, tra cui la creazione automatica di note e promemoria, la ricerca di informazioni e una gestione semplificata dei preferiti.

Opera prevede di rilasciare il suo nuovo assistente AI nel contesto di un aggiornamento disponibile gratuitamente per tutti gli utenti. A tal proposito, la compagnia non ha ancora specificato una data precisa per il rilascio, ma ha promesso di fornire ulteriori informazioni a riguardo nelle prossime settimane.

Sebbene Opera resti ancora un browser di nicchia, che fatica a competere con Mozilla Firefox e tanto meno con Google Chrome, si tratta di un progetto che dimostra una vena innovativa senza dubbio più che apprezzabile. Grazie a questa vocazione, nel corso degli ultimi anni, Opera ha conquistato e mantenuto una community di utenti appassionati.

Giusto un mese fa, la stessa società ha lanciato Opera Air un nuovo browser focalizzato su mindfulness e benessere mentale.