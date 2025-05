Ora puoi modificare direttamente le immagini da Gemini

Google Gemini ha introdotto una nuova funzione legata all’editing immagini AI più che interessante per la maggior parte degli utenti.

Grazie a un’interfaccia basata su comandi testuali, gli utenti possono ora trasformare le proprie foto, siano esse personali o generate tramite Intelligenza Artificiale, direttamente all’interno della chat. Una delle novità più significative è la possibilità di gestire fino a dieci file in contemporanea: un vero salto di qualità nel caricamento multiplo file.

La piattaforma consente modifiche di precisione, come il cambio dello sfondo o la rimozione di elementi indesiderati, semplicemente descrivendo ciò che si desidera ottenere. Grazie a sofisticati algoritmi, le trasformazioni risultano sempre coerenti dal punto di vista visivo, con un’attenzione particolare alla gestione di texture, illuminazione e angolazioni.

Le possibilità creative offerte sono praticamente illimitate: ad esempio, è possibile trasformare una cucina ordinaria in un terrazzo con vista su Santorini o aggiungere dettagli fantasiosi come cappelli su animali domestici.

Gemini ed editing immagini: l’AI di Google cambia le regole del gioco

Un’altra caratteristica distintiva è la capacità di accumulare modifiche in sequenza, consentendo agli utenti di sperimentare senza perdere i progressi precedenti. Questa funzione è molto utile per chi lavora in ambiti professionali, dove il tempo e la flessibilità sono cruciali.

Designer, architetti e insegnanti, ad esempio, possono trarre grande vantaggio dall’utilizzo di strumenti creativi Google come Gemini. Un docente può creare materiale didattico visivamente accattivante in pochi minuti, mentre un progettista può visualizzare modifiche architettoniche in tempo reale durante una presentazione.

L’espansione delle capacità di Gemini non si limita alle modifiche creative. La gestione simultanea di diversi formati di file amplia ulteriormente il campo di applicazione dello strumento, rendendolo versatile e adatto a una vasta gamma di esigenze. Questa caratteristica, combinata con l’intuitività dell’interfaccia, lo rende uno strumento ideale non solo per appassionati di tecnologia, ma anche per professionisti alla ricerca di soluzioni innovative per migliorare la propria efficienza.

Un aspetto cruciale di questa nuova funzionalità è l’attenzione alla sicurezza. Ogni immagine modificata con Gemini presenta due tipi di filigrane: una visibile e una digitale, rilevabile solo tramite software specifici. Queste misure garantiscono che i contenuti creati siano protetti da eventuali usi impropri. Inoltre, filtri avanzati sviluppati con feedback umano bloccano richieste potenzialmente inappropriate o eticamente discutibili, rafforzando l’affidabilità della piattaforma.