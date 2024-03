Oscar 2024: come vedere la cerimonia in streaming anche dall'estero

C’è molta attesa per la cerimonia di premiazione degli Oscar 2024, sia per i film molto amati in gara, sia perché potrebbe rappresentare una serie di importanti prime volte. Una prima volta importante è la diretta streaming dell’evento che potrai seguire gratuitamente su RaiPlay a partire dalle ore 23.40 di domenica 10 marzo. Se ti trovi all’estero puoi sfruttare NordVPN, come ti spiegheremo nel paragrafo dedicato.

Oscar 2024: come vedere la cerimonia in streaming

La cerimonia di premiazione degli Oscar 2024 si terrà, come sempre, al prestigioso Dolby Theatre di Los Angeles, sito nel quartiere di Hollywood. Finalmente l’intera cerimonia verrà trasmessa per intero in chiaro commentata in italiano sui canali Rai. Questo significa che potrai vederla anche in streaming su RaiPlay, la piattaforma accessibile su numerosi dispositivi, tra PC, smartphone, tablet e Smart TV.

Ricordiamo rapidamente i film candidati per la statuetta di Miglior Film:

American Fiction

Anatomia di una Caduta

Barbie

The Holdovers – Lezioni di vita

Killers of The Flower Moon

Maestro

Oppenheimer

Past Lives

Povere Creature!

La Zona d’Interesse

Come vedere la cerimonia degli Oscar 2024 in streaming dall’estero con NordVPN

Come ti avevamo anticipato in apertura, se ti trovi all’estero e vuoi seguire la cerimonia di premiazione con il commento di RaiPlay ti basta usare una VPN come NordVPN procedendo in questo modo:

Attiva l’abbonamento NordVPN sfruttando la nuova offerta con il 63% di sconto

sfruttando la nuova offerta con il 63% di sconto Scarica l’applicazione sul dispositivo che intendi usare per la visione

che intendi usare per la visione Avvia l’applicazione NordVPN e seleziona un server italiano

e seleziona un server italiano Apri RaiPlay e dai il via alla visione come se ti trovassi in Italia

L’abbonamento a NordVPN è attivabile con il 63% di sconto sul piano di 2 anni e 3 mesi aggiuntivi gratis che puoi regalare ad un amico o, se preferisci, usare per te stesso. Il modo migliore e più sicuro per guardare gli Oscar 2024 su RaiPlay anche dall’estero.