Ottieni 150€ di buoni Amazon con il conto di Crédit Agricole

Hai deciso di cambiare conto bancario perché paghi troppe spese? Non iniziare una faticosa ricerca e leggi questo articolo, dove ti parleremo del conto online di Crédit Agricole, che è senza costi nascosti e anche redditizio.

Se apri il tuo conto entro il 29 febbraio, il canone di tenuta conto è a zero per sempre e potrai ottenere buoni Amazon dal valore di 150 euro.

Tutti i vantaggi offerti da Crédit Agricole

Come dicevamo, devi aprire il conto entro la fine di questo mese per avere il canone zero e i buoni Amazon. I primi 50 euro li ottieni dove aver effettuato le prime transazioni con la carta di debito. Per i restanti 100 euro, dovrai spendere sempre con la carta almeno 1.000 euro nei primi 60 giorni dall’apertura del conto.

Al di là dei buoni Amazon, Crédit Agricole ti consente di prelevare illimitatamente senza pagare commissioni presso gli ATM del Gruppo. Inoltre, tramite l’Home Banking o l’app dedicata, i bonifici online sono gratuiti.

C’è un altro vantaggio ad attivare il conto entro il 29 febbraio: tasso di interesse del 4% annuo lordo per 9 mesi sul conto deposito.

Per quanto riguarda la carta di pagamento, potrai scegliere tra la carta di debito Bancomat o la Visa di Crédit Agricole.

Se ti stai chiedendo perché proprio Crédit Agricole, la risposta è semplice: riesce a combinare l’efficienza di un servizio bancario moderno con vantaggi davvero esclusivi.

Non aspettare troppo, poiché la scadenza è sempre più vicina: apri il conto oggi stesso cliccando sul bottone qui sotto. La procedura è molto semplice. Non lasciarti sfuggire questa opportunità unica!

