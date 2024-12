Ottieni più sicurezza su Internet con Incogni e uno sconto del 58%

La maggior parte degli utenti che navigano in Internet ogni giorno cede in maniera inconsapevole i propri dati personali a servizi di terze parti. Le loro informazioni possono essere utilizzate principalmente in due modi: per essere rivendute ad altre aziende o sfruttate per portare attacchi informatici pericolosi.

Per ottenere più sicurezza su Internet, l’ideale sarebbe servirsi di uno strumento che elimina i propri dati personali dal web, andando così a disinnescare il telemarketing selvaggio ed eventuali azioni minacciose degli hacker. Uno degli strumenti più efficaci in questo senso è Incogni, servizio in grado di rimuovere le informazioni personali dei suoi utenti dai database dei broker di dati.

In questi giorni il piano annuale gode di uno sconto del 58%, per un prezzo di 5,87 euro al mese invece di 13,98 euro. La promozione disponibile sul sito di Incogni prevede inoltre una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Come riscattare il 58% di sconto sul piano annuale di Incogni

Il riscatto del 58% di sconto sul piano di 12 mesi del servizio Incogni richiede l’utilizzo del codice promo dedicato. Ecco i passaggi da compiere per completare con successo l’iscrizione a Incogni beneficiando del prezzo più basso dell’anno.

Per prima cosa, collegati alla pagina dedicata all’offerta di Incogni, dopodiché premi sul pulsante Get Incogni.

Nella nuova pagina che si apre premi su Get Annual Plan, presente nel box dove compare il prezzo di 6,99 euro (riferito al piano annuale scontato del 50%).

Individua ora il box bianco con scritto Enter coupon code sotto l’intestazione Order summary.

Nel box Enter coupon code digita il codice promo BFCM24 e premi su Apply.

In automatico il sistema riconoscerà lo sconto esclusivo del 58%, portando il prezzo da 6,99 euro al mese (50% di sconto) a 5,87 euro al mese (58% di sconto).