Ottieni subito il 2% di cashback sui buoni regalo Amazon.it con Satispay

Vuoi fare acquisti senza pensieri e senza tirare fuori la carta di credito ad ogni spesa? Satispay è la soluzione che fa per te!

Questa app tutta italiana rivoluziona il tuo modo di spendere e inviare denaro. In pochi secondi, puoi pagare online o nei negozi fisici, semplicemente scansionando un codice QR. Inoltre, potrai ottenere subito il subito il 2% di cashback sui buoni regalo Amazon.it.

Per iniziare, ti basta il documento di identità, il codice fiscale e l’IBAN della tua carta. Una volta verificata la tua identità e attivato il tuo account, decidi tu quanto vuoi caricare settimanalmente sull’app.

2% di cashback sui buoni regalo Amazon.it con Satispay: ecco come

Come usare Satispay? Non solo per gli acquisti nei negozi, ma anche ai distributori automatici o per lo shopping online. Seleziona Satispay al checkout e il gioco è fatto.

E per le spese condivise? Dividile in un attimo con l’app. Anche le ricariche telefoniche diventano accessibilissime: scegli l’operatore, invia il pagamento e sei a posto.

Con Satispay dimenticati anche le code in posta o in banca. Paga bollettini, avvisi PA e il bollo auto comodamente dal divano.

E non finisce qui: con il servizio Cashback di Satispay, ogni spesa nei negozi o ristoranti convenzionati si trasforma in un risparmio immediato. Il cashback accumulato va dritto nel tuo salvadanaio digitale, pronto per essere usato nelle tue prossime avventure.

Ecco arriva la parte interessante: acquistando un Buono regalo Amazon con Satispay, ottieni un 2% di cashback immediato. È facilissimo:

Vai alla sezione Servizi dell’app. Seleziona Buono regalo Amazon. Inserisci l’importo desiderato e conferma con Acquista.

Riceverai un codice PIN per ricaricare il tuo account Amazon. Il servizio è valido su Amazon.it e altri siti europei. Se vuoi un Buono per un sito estero, cambia nazione nell’app e segui i passaggi.

Facile, veloce e conveniente, Satispay rende ogni acquisto un’occasione per risparmiare. Provalo e non potrai più farne a meno. E ricorda, con Satispay, il 2% di cashback è sempre garantito!