Ottieni tutti i vantaggi di Revolut Premium gratuitamente per 3 mesi

Il conto Revolut Premium possiede una vasta gamma di vantaggi, tra cui facilità nell’invio di denaro, la gestione efficiente dei fondi, sconti esclusivi e molto altro. Per sperimentare direttamente tutti questi vantaggi, basta inserire il tuo numero di telefono sulla pagina ufficiale e scaricare l’app.

In questo modo, potrai aprire un nuovo conto e ricevere un periodo di tre mesi gratuiti per questo piano bancario completo.

Scopri come ottenere la prova gratuita di Revolut Premium

Per ottenere Revolut Premium, dovrai inserire il tuo numero di telefono nell’apposito campo: riceverai un link tramite SMS, il quale ti permetterà di scaricare l’app direttamente da App Store o Play Store.

Una volta installata l’app, procederai con la registrazione del tuo conto. Successivamente, accetta l’invito a passare al piano Premium, il che ti garantirà una prova gratuita di tre mesi.

Il tuo conto Revolut Premium ti consentirà di inviare e ricevere denaro in modo semplice verso oltre 160 paesi e di suddividere le spese con facilità.

Revolut offre in aggiunta vantaggi esclusivi e promozioni speciali per gli acquisti. Per i viaggiatori frequenti, è possibile ottenere un rimborso del 10% sulle prenotazioni alberghiere in tutto il mondo.

Quando ti trovi all’estero, il tuo conto ti consente di effettuare pagamenti nella valuta locale al tasso di cambio effettivo.

Inoltre, avrai accesso a lounge aeroportuali selezionati grazie al pass incluso. Riceverai notifiche istantanee per tutte le transazioni effettuate con le carte collegate.

Le carte Revolut sono anche compatibili con i portafogli digitali come Google Pay e Apple Pay, consentendovi di effettuare pagamenti in modo pratico e senza bisogno della carta, utilizzando il tuo smartphone o smartwatch.

La sicurezza è una priorità con Revolut. Il tuo conto è soggetto a una sorveglianza costante per prevenire transazioni non autorizzate.

Ogni operazione è attentamente verificata per garantire che sia stata autorizzata da te, e i dettagli della tua carta sono sempre mantenuti in completa riservatezza.

