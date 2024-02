Ottieni un deposito fino al 5% con SelfyConto: scopri i vantaggi

Stanco di vedere i tuoi risparmi dormire sul conto corrente? Con SelfyConto di Banca Mediolanum puoi finalmente farli crescere, grazie al deposito a tempo con un tasso d’interesse fino al 5% annuo lordo sulle somme vincolate a 6 mesi. Sì, hai letto bene: fino al 5%! Un’occasione davvero imperdibile per dare una spinta ai tuoi risparmi e raggiungere i tuoi obiettivi più velocemente.

E non è tutto: il deposito a tempo di SelfyConto ha un vincolo breve di soli 6 mesi, così potrai avere accesso ai tuoi soldi in tempi ragionevoli. Oltretutto, non ci sono spese di istruttoria o gestione, quindi il tuo guadagno sarà ottimizzato al massimo.

Perché scegliere SelfyConto?

Sottoscrivere il deposito è semplicissimo: puoi farlo online in pochi minuti, direttamente dall’app Mediolanum.

Ma SelfyConto non è solo un deposito a tempo conveniente. È anche un conto corrente online gratuito con zero spese di canone e ricarica, una carta di debito contactless per pagare in modo sicuro e comodo e l’app Mediolanum per gestire le tue finanze in tempo reale.

Insomma, SelfyConto è la soluzione perfetta per chi desidera un prodotto semplice, sicuro e conveniente per far crescere i propri risparmi. È possibile riassumere così i 5 vantaggi:

Rendimento elevato: fino al 5% annuo lordo, un tasso decisamente competitivo nel panorama attuale. Vincolo breve: solo 6 mesi, per avere accesso ai tuoi risparmi in tempi ragionevoli. Nessuna spesa: zero spese di istruttoria e gestione, per massimizzare il tuo guadagno. Flessibilità: puoi sottoscrivere il deposito online in pochi minuti, direttamente dall’app Mediolanum. Sicurezza: Banca Mediolanum è una banca solida e affidabile, con una lunga esperienza nel settore finanziario.

Inoltre, puoi ottenere un conto corrente online gratuito con zero spese di canone e ricarica, carta di debito contactless per pagare in modo sicuro e comodo, app Mediolanum per gestire le tue finanze in tempo reale.

