Ottieni uno sconto di 400€ richiedendo subito la Carta Oro Amex

La carta di credito American Express denominata Carta Oro è molto vantaggiosa, offrendo sconti, assicurazioni e una serie di altri vantaggi per l’acquisto di vari prodotti, tra cui buoni viaggio, biglietti per concerti e molto altro ancora.

Inoltre, chi richiede la carta entro il 23 novembre 2023 ha diritto a uno sconto di 400 euro spendendo almeno 8.000 euro entro i primi 12 mesi dall’attivazione.

Scopri i vantaggi esclusivi della Carta Oro Amex

Amex Carta Oro vanta un’offerta di lancio a zero canone per il primo anno, ma successivamente il cliente pagherà 20 euro al mese.

Tra le caratteristiche principali del prodotto figurano un TAN/TAEG del 14%/24,19%, una linea di credito personalizzata che può arrivare fino a 15.000 euro e la possibilità di un piano di pagamento flessibile che consente agli utenti di pagare a rate o con saldo.

Inoltre, il prodotto consente l’accesso al programma Club Membership Rewards, che offre sconti e premi ai membri.

Se viaggi spesso o partecipi a eventi, come concerti, allora Amex Carta Oro è la carta di credito perfetta per te. Offre fino a 50€ di risparmio sui biglietti acquistati da Vivaticket, oltre a buoni di viaggio per prenotazioni di hotel, biglietti aerei e noleggio auto sul sito di American Express.

Inoltre puoi usufruire del Priority Pass che costa 149€ e permette due ingressi annuali gratuiti in oltre 1200 lounge VIP dislocate in tutto il mondo.

All’estero, l’assicurazione World Travel Assist può coprire le spese mediche fino a 3.000 €. Noleggiare un’auto da partner come Avis o Hertz dà anche accesso a sconti esclusivi.

Iscrivendoti alle Offerte Amex potrai ricevere sconti e offerte direttamente da American Express senza bisogno di codici o voucher.

Inoltre, The Hotel Collection offre la possibilità di aggiornare la tua camera d’albergo a uno standard superiore, in base alla disponibilità, per un valore massimo di 100 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.