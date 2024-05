Pagare meno voli e hotel: il metodo infallibile con le VPN

Dopo la pandemia, complice anche l’inflazione, i prezzi dei voli aerei e dei soggiorni in hotel sono aumentati in maniera considerevole. Se prima si riusciva a organizzare una vacanza all’estero di cinque giorno con un budget di poco superiore ai 1.000 euro, tra volo e albergo, adesso si arriva a spendere fino a 1.500 euro, se non qualcosa di più.

Se si intende risparmiare, la soluzione non è quella di restare in Italia, ma di attivare una VPN per nascondere il proprio indirizzo IP e simulare una navigazione da una nazione dove il potere di acquisto è sensibilmente inferiore rispetto al nostro Paese. A questo proposito, una delle migliori VPN disponibili oggi sul mercato è NordVPN, oggi in offerta a partire da 3,69 euro al mese per 24 mesi, con 3 mesi extra di servizio in regalo più una Gift Card di GoGift dal valore massimo di 50 euro (spendibile su Amazon, App Store, Airbnb, Flixbus, Italo, ecc.). Per aderire all’offerta è sufficiente collegarsi alla pagina dedicata di NordVPN.

Come risparmiare su voli e hotel con una VPN

Una volta attivato il servizio VPN, è sufficiente connettersi a un server VPN posizionato in un Paese dove il potere di acquisto delle famiglie è di gran lunga inferiore rispetto a quello italiano. Ad esempio, si può scegliere di simulare una connessione dalla Romania, oppure dalla Bulgaria, o ancora dall’Albania o dall’Ungheria.

Quando la connessione sarà attiva, sarà sufficiente collegarsi al sito web della compagnia aerea desiderata per vedere da subito prezzi più bassi sia per il volo di andata che quello di ritorno. Allo stesso modo i prezzi saranno più bassi anche nei classici motori di ricerca degli hotel, come ad esempio Booking.com.

Detto questo, ti confermiamo che tra le migliori VPN oggi disponibili il punto di riferimento è NordVPN, in queste ore in offerta fino al 71% di sconto con una gift card da 50 euro. Puoi completare l’attivazione del servizio collegandoti a questa pagina di NordVPN, raggiungibile anche premendo il bottone qui sotto.