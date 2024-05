Paint di Windows 11 genererà immagini con IA da schizzi degli utenti

Durante il mese di novembre del 2023 Microsoft ha implementato la Cocreator, utile per la generazione di immagini IA, nello strumento Paint.

Negli scorsi giorni, però, l’azienda di Redmond ha annunciato come il binomio Cocreator e Paint sia destinato a nuove funzionalità a dir poco affascinanti. Sfruttando le capacità dei nuovi computer Copilot+ PC, sarà possibile creare in tempo reale disegni estrapolati da schizzi creati a mano dagli utenti.

Fino ad ora Cocreator consentiva solo la generazione di immagini attraverso input testuali. Un qualcosa di apprezzabile ma tutt’altro che rivoluzionario visto i tanti strumenti odierni in grado di fare altrettanto.

In merito a questa novità, sul canale YouTube ufficiale di Windows è apparsa una breve clip, di appena 5 secondi, che dimostra in modo esaustivo le nuove potenzialità della combinazione Cocreator – Paint.

Secondo Microsoft, questo nuovo tipo di elaborazione grafica lavora attraverso un algoritmo avanzato, capace di generare immagini ad altissima qualità con un numero di passaggi insolitamente basso.

Come è possibile apprezzare nel breve filmato, Cocreator offre un cursore denominato Creativity che permette all’utente di controllare in modo diretto la libertà di interpretazione dell’IA.

La possibilità di generare immagini in tempo reale tramite questo strumento sembra esclusiva dei PC Copilot+ dotati di NPU e, almeno al momento, non è dato sapere se in futuro ciò sarà alla portata di qualunque utente Windows 11.

Unleash your creative potential with Cocreator, an amazing new, fast, and free way to create in real-time with AI on your PC. Here is a demo from my colleague Erica. pic.twitter.com/cyYFEDrRVP

— Yusuf Mehdi (@yusuf_i_mehdi) May 20, 2024