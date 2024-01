Partecipa alla rivoluzione streaming dei FAST Channels con una VPN

Il mondo della televisione sta cambiando. No, non lo scopriamo di certo oggi, ma da qualche tempo a questa parte l’evoluzione sta lasciando il posto alla rivoluzione. Merito della nascita dei FAST Channels, alla cui base c’è un’idea di tv in streaming completamente gratuita con l’aggiunta di annunci pubblicitari personalizzati.

Ed è proprio quest’ultimo punto la chiave di volta rispetto al passato: mentre la televisione in chiaro si è sempre basata sulla pubblicità generalista, con i FAST Channels diventa mirata, offrendo alle aziende che la producono un enorme vantaggio. L’unico modo per riuscire a offrire questo tipo di pubblicità è il tracciamento degli utenti, elemento questo che non a tutti potrebbe fare piacere. Una soluzione? Dotarsi di una VPN come NordVPN, che assicura un’esperienza online in totale anonimato a tutto vantaggio della propria privacy.

Come sfruttare i vantaggi delle piattaforme FAST con una VPN

FAST è l’acronimo di Free Ad-supported Streaming Television. Come detto, si tratta di piattaforme streaming completamente gratuite per gli utenti, che trasmettono la maggior parte dei contenuti in diretta. E per rendere tutto questo possibile, di tanto in tanto compaiono gli annunci pubblicitari personalizzati in base al tracciamento degli utenti e di quelle che sono le loro preferenze.

La rivoluzione dei FAST Channels offre quindi un intrattenimento da una parte gratuito e dall’altra sempre più smart, con chiari vantaggi per le aziende che possono arrivare in maniera diretta agli utenti già interessati (o che lo sono potenzialmente) ai loro prodotti/servizi. E se per alcuni il tracciamento dei dati non è più tollerabile nel 2024, ecco allora intervenire un servizio efficace come la VPN.

Al momento la migliore soluzione è offerta da NordVPN, disponibile a partire da 3,79 euro al mese per i primi 2 anni, grazie alla promozione esclusiva di fine anno che va a regalare 3 mesi extra di servizio a tutti i nuovi clienti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.