Parti per l'estero? Impara la lingua con Mondly, ora in sconto del 65%

Che tu stia preparando una vacanza studio, un’esperienza di lavoro all’estero o un semplice viaggio, conoscere la lingua locale è fondamentale. Anche solo qualche frase chiave può fare la differenza per orientarti, sostenere un colloquio o comunicare con chi incontrerai.

E se non hai tempo per corsi tradizionali, Mondly è la soluzione smart e flessibile per imparare fino a 41 lingue diverse, ovunque ti trovi. Dall’inglese al francese, passando per spagnolo, tedesco, arabo, cinese e tante altre: Mondly è una delle app di apprendimento linguistico più apprezzate al mondo, premiata sia da Facebook che da Apple.

Oggi puoi attivarla con uno sconto eccezionale del 65%, sia sul piano annuale che su quello a vita (paghi una sola volta e l’app è tua per sempre).

Imparare con Mondly: un’esperienza personalizzata ed efficace

Mondly punta tutto su un approccio pratico e veloce, pensato anche per chi parte da zero. L’app propone esercizi interattivi basati sul dialogo, accompagnati da riconoscimento vocale e persino esperienze in realtà aumentata. Tutto è progettato per aiutarti a parlare fin da subito.

Non serve dedicare ore ogni giorno: ogni lezione ti insegna parole e frasi davvero utili nella vita quotidiana, saltando la grammatica più teorica nelle fasi iniziali. In poco tempo sarai in grado di farti capire e rispondere con sicurezza.

Un altro punto forte? Le voci sono di madrelingua reali, non sintetizzate. Questo ti permette di familiarizzare da subito con l’intonazione, l’accento e i suoni autentici della lingua.

Solo per oggi puoi scegliere tra il Piano annuale (12 mesi a 62,35€ invece di 155,80€) e il Piano a vita (pagamento unico di 129,96€ anziché 324,90€).

Niente abbonamenti ricorrenti, nessun costo nascosto. Solo un investimento una tantum per imparare tutte le lingue che vuoi, quando vuoi. Scopri di più e approfitta ora dell’offerta prima che scada.