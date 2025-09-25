Passa a Lycamobile: 150 GB, minuti illimitati e roaming UE a 5,99€

Con Lycamobile hai un'offerta veramente vantaggiosa: 150 GB, anche in 5G, minuti illimitati e GB in roaming UE a 5,99€ al mese.
Edoardo Damato
Pubblicato il 25 set 2025
Il mercato della telefonia mobile continua a proporre offerte sempre più vantaggiose e Lycamobile si distingue con una promozione pensata per chi vuole risparmiare senza rinunciare a giga e servizi inclusi.

Attivando online sul sito ufficiale di Lycamobile l’offerta 5G Portin 599, i nuovi clienti che effettuano la portabilità del numero da qualsiasi operatore possono avere 150 GB di traffico dati, minuti e SMS illimitati e 8 GB di roaming UE incluso, al costo di soli 5,99€ ogni 30 giorni. In più, per rendere l’inizio ancora più conveniente, Lycamobile regala due rinnovi gratuiti.

Tutti i vantaggi della promo 5G Portin 599 di Lycamobile

La promo è valida esclusivamente per chi passa a Lycamobile portando il proprio numero. Oltre ai 150 GB di traffico dati, utilizzabili anche su rete 5G Vodafone con dispositivi compatibili e nelle aree già coperte, il piano include minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali. Per chi viaggia in Europa sono previsti 8 GB dedicati al roaming UE, così da poter continuare a usare il proprio smartphone senza costi aggiuntivi.

La SIM è abilitata anche al servizio VoLTE, che garantisce chiamate in alta definizione su dispositivi 4G compatibili, e può essere richiesta online senza vincoli contrattuali né controlli sul credito. Questo rende l’offerta ideale per chi cerca flessibilità e trasparenza, due elementi ormai fondamentali nelle scelte di telefonia mobile.

Con un prezzo di appena 5,99€ al mese, due mesi gratis e una copertura affidabile garantita dalla rete Vodafone, la promo 5G Portin 599 di Lycamobile rappresenta una delle soluzioni più competitive del momento per chi vuole tanti giga, servizi inclusi e la sicurezza di un canone fisso e conveniente. Per attivarla basta andare sul sito di Lycamobile .

