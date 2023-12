Passa al mercato libero con Eni Plenitude: ecco l'offerta luce e gas

Eni Plenitude ti propone un’offerta luce e gas molto interessante per entrare nel mercato libero dell’energia. Si chiama Trend Casa FineTutela ed è pensata proprio per supportarti nel passaggio dalla fine del mercato tutelato con una proposta conveniente sia per luce che per gas.

Eni Plenitude: come funziona l’offerta luce e gas

Passare a Trend Casa FineTutela significa beneficiare del prezzo all’ingrosso, a cui viene aggiunto solo un piccolo contributo al consumo. Nel mese scorso, ad esempio, il corrispettivo per la luce è stato di soli 0,145 €/kWh, mentre per il gas si è attestato a 0,555 €/Smc, tenendo conto sia dei prezzi all’ingrosso che del contributo al consumo.

I mercati energetici sono influenzati da molteplici fattori, ma con Trend Casa FineTutela, avrai la tranquillità di ottenere prezzi competitivi e trasparenti.

E le buone notizie non finiscono qui. Attivando l’addebito diretto su c/c, puoi ricevere fino a 12€ di sconto in bolletta in 24 mesi (0,5€ al mese) con l’offerta Sconto Domiciliazione. Inoltre, sottoscrivendo Trend Casa FineTutela per luce e gas, potresti risparmiare fino a 144€ in due anni sui costi di commercializzazione e vendita.

È il momento di fare la scelta giusta per la tua bolletta energetica. Con Eni Plenitude e l’offerta Trend Casa FineTutela, potrai godere di un servizio affidabile, trasparente e vantaggioso per la tua casa. Non lasciarti sfuggire questa opportunità: passa al mercato libero con Eni Plenitude e risparmia sulla tua bolletta energetica.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.