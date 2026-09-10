pCloud aggiorna i suoi piani a vita con la suite office pDocs

L’azienda di cloud storage pCloud con base in Svizzera ha aggiornato i suoi piani a vita integrando una nuova funzionalità, la suite office pDocs. D’ora in avanti gli utenti che sottoscrivono un piano cloud hanno a disposizione anche cinque editor integrati per documenti vari, PSF, fogli di calcolo e testo.

Prosegue intanto l’offerta sui piani da 500 GB, 2 TB e 10 TB di pCloud, che hanno il vantaggio di non prevedere abbonamenti mensili o annuali ma un unico abbonamento a vita. I prezzi sono i seguenti:

219 euro per il piano da 500 GB Premium (invece di 279 euro)

499 euro per il piano da 2 TB Premium Plus (invece di 709 euro)

499 euro per il piano da 10 TB Ultra (invece di 2.799 euro)

Nell’eventualità poi che il servizio non fosse di proprio gradimento è possibile richiedere il rimborso entro 14 giorni dalla data di acquisto. Le modalità di pagamento disponibili sono Visa, Mastercard, American Express, Discover e PayPal.

La nuova funzionalità pDocs è inclusa in tutti i piani a vita di pCloud, indipendentemente da quella che è la propria scelta in fase di acquisto (dal piano con meno GB di spazio di archiviazione a quello da 10 TB).

Un altro fiore all’occhiello di pCloud è la privacy assoluta di cui godono i file conservati dagli utenti nei rispettivi spazi di archiviazione in cloud. Ciò è dovuto dal fatto che l’azienda ha sede in Svizzera, Paese che presenta una delle più severe leggi al mondo in materia di trattamento dei dati personali degli utenti.