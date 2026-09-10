pCloud aggiorna i suoi piani a vita con la suite office pDocs

Una nuova suite per gli utenti che sottoscrivono un piano a vita dell'azienda di cloud storage pCloud con base in Svizzera.
Federico Pisanu
Pubblicato il 10 set 2026
pCloud aggiorna i suoi piani a vita con la suite office pDocs
Aggiungi IlSoftware.it come Fonte preferita su Google

L’azienda di cloud storage pCloud con base in Svizzera ha aggiornato i suoi piani a vita integrando una nuova funzionalità, la suite office pDocs. D’ora in avanti gli utenti che sottoscrivono un piano cloud hanno a disposizione anche cinque editor integrati per documenti vari, PSF, fogli di calcolo e testo.

Prosegue intanto l’offerta sui piani da 500 GB, 2 TB e 10 TB di pCloud, che hanno il vantaggio di non prevedere abbonamenti mensili o annuali ma un unico abbonamento a vita. I prezzi sono i seguenti:

  • 219 euro per il piano da 500 GB Premium (invece di 279 euro)
  • 499 euro per il piano da 2 TB Premium Plus (invece di 709 euro)
  • 499 euro per il piano da 10 TB Ultra (invece di 2.799 euro)
Pagina offerta pCloud

pcloud offerta

Nell’eventualità poi che il servizio non fosse di proprio gradimento è possibile richiedere il rimborso entro 14 giorni dalla data di acquisto. Le modalità di pagamento disponibili sono Visa, Mastercard, American Express, Discover e PayPal.

La nuova funzionalità pDocs è inclusa in tutti i piani a vita di pCloud, indipendentemente da quella che è la propria scelta in fase di acquisto (dal piano con meno GB di spazio di archiviazione a quello da 10 TB).

Un altro fiore all’occhiello di pCloud è la privacy assoluta di cui godono i file conservati dagli utenti nei rispettivi spazi di archiviazione in cloud. Ciò è dovuto dal fatto che l’azienda ha sede in Svizzera, Paese che presenta una delle più severe leggi al mondo in materia di trattamento dei dati personali degli utenti.

Pagina offerta pCloud

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

Spazio di archiviazione in cloud fino a 10 TB con gli svizzeri di pCloud
Offerte

Spazio di archiviazione in cloud fino a 10 TB con gli svizzeri di pCloud
Focus
Cloud in a Bottle vuole trasformare un server nel tuo cloud personale
Business

Cloud in a Bottle vuole trasformare un server nel tuo cloud personale
Sito con WordPress gratis per 1 anno e dominio incluso con IONOS
Offerte

Sito con WordPress gratis per 1 anno e dominio incluso con IONOS
Windows 11 cambia OneDrive: Microsoft elimina una delle scelte più contestate
Cloud

Windows 11 cambia OneDrive: Microsoft elimina una delle scelte più contestate
Link copiato negli appunti